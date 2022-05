Betreuung am Nachmittag im Zeller Kindergarten

Werbung

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den Landeskindergarten III in der Vitzthumstraße auf der Zell ab dem Kindergartenjahr 2022/23 auch am Nachmittag bis 17 Uhr zu öffnen. Bislang gab es dieses Angebot nur im Landeskindergarten II in der Pocksteinerstraße. SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr bedankte sich bei der WVP für das Entgegenkommen nach „vielen kontroversen Diskussionen“.

„Das ist ein erster wichtiger Schritt, um gleiche Möglichkeiten für alle zu schaffen“, sagte er. Um der Abwanderung entgegenzuwirken, müsse man in Vorleistung treten. Stadtchef Werner Krammer (WVP) verwies darauf, dass es in Waidhofen schon seit Längerem ein Betreuungsangebot für Klein- und Kleinstkinder gebe und die Nachmittagsbetreuung ab drei Kindern pro Kindergarten individuell umgesetzt und der Bedarf jährlich neu erhoben werde. „Als Stadt ist es wichtig, das Angebot zu heben, hielt Krammer fest. „Wichtig ist aber auch, dass das Angebot auch angenommen wird.“

WVP-Mandatar Gerhard Krenn erinnerte daran, bei der Kinderbetreuung auf die Ortsteile nicht zu vergessen, und Grünen-Gemeinderat Matthias Plankenbichler plädierte für gesundes Mittagessen in allen Kindergärten. Man werde das im Ausschuss aufnehmen, sagte Bildungsstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer (WVP).

