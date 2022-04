Bildungscampus auf der Zell

Werbung

WVP, SPÖ und Liste FUFU einigten sich in ihrer Klausur darauf, einen Bildungscampus rund um das alte Bene-Areal auf der Zell zu entwickeln. Dabei handelt es sich um ein Herzensprojekt von SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Dieser Bildungscampus soll von frühkindlicher Bildung über Pflichtschulangebote bis hin zur tertiären Ausbildung alle Bereiche beinhalten“, führt Bahr aus.

Für ihn ist der Standort mit Volks- und Sportmittelschule sowie dem im beta campus angedachten Polytechnikum ideal. Auch gute Voraussetzungen, um den Kindern einen sicheren Schulweg zur Schule gewährleisten zu können, sieht der SPÖ-Chef hier gegeben. Als erster Schritt soll nun die Ausdehnung der Öffnungszeiten des Landeskindergartens III in der Vitzthumstraße auf den Nachmittag beschlossen werden. „Die sukzessive Ausweitung der Kindergartenöffnungszeiten ist uns ein großes Anliegen“, sagt Bahr. „Auch auf der Zell braucht es ein ganztägiges Betreuungsangebot.“ In weiterer Folge möchte der SPÖ-Chef die Nachfrage im ländlichen Raum unter die Lupe nehmen.

Im Rahmen des Bildungscampus soll auch ein Kleinkinderbetreuungsangebot geschaffen werden. Untergebracht werden solle dies im Landeskindergarten III, führt Bahr aus. Das in die Jahre gekommene Gebäude in der Vitzthumstraße soll in den nächsten fünf Jahren saniert werden. Dabei mache es Sinn, die Kleinkinderbetreuung hierher zu verlegen, meint der SPÖ-Chef.

