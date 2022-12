Biohof Almbauer: Obstgarten mit Geschichte

Die Familie Wagner betreibt den Biohof Almbauer in Windhag und widmet sich dort dem Erhalt alter Obstsorten. Johannes Wagner gab der NÖN bei einem Hofbesuch eine Einführung in seine Arbeit.

„Moment, ich bin gleich unten!“, ruft Johannes Wagner aus der Baumkrone eines mehr als 150 Jahre alten Speckbirnenbaums. Der professionelle Baumwärter und Obstbaumpfleger hangelt sich geschickt von einem Ast zum nächsten und kommt rasch und sicher den knapp 18 Meter hohen Altbaum herunter. „Regelmäßiger, professioneller Obstbaumschnitt und der Bezug zu den Bäumen ist wichtig!“, meint Wagner. Der 37-Jährige hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Obstsorten auf dem über 700 Meter Seehöhe südlich gelegenen Bauernhof „Alm“ in Windhag zu erhalten und zu vermehren. Die Hochstamm-Mostobstbäume zieren schon weit über 100 Jahre die Landschaft, von seinem Großvater wurde zudem ein kleiner Ertragsobstgarten für die Selbstversorgung angelegt. Die Eltern, Engelbert und Maria Wagner, brachten später unter anderem die Quitte und weitere Apfelsorten auf den Hof.

„Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, der zweitbeste ist heute“, erklärt Wagner freudestrahlend. Im Oktober 2022 starteten Johannes und Kathrin Wagner ein größeres Nachpflanzprojekt, im Zuge dessen über 40 alte Apfel- und Birnensorten nachgepflanzt wurden. Von „Alkmene“ (Apfelsorte aus den 1930er-Jahren) und „Kronprinz Rudolf“ (1860) über „Rheinischer Winterrambour“ (17. Jahrhundert) bis hin zur „Schweizer Wasserbirne“ (1823) finden sich bereits jetzt an die 100 Sorten in unterschiedlicher Wuchshöhe am Hof. Geplant sind mehrere Hundert Speise- und Mostapfel- und -birnensorten, aber auch Steinobstsorten. Da die Familie Wagner einen flächenmäßig kleinen Hof bewirtschaftet, sind die Möglichkeiten begrenzt, weshalb die vielen Obstsorten auf sogenannten „Mehrsorten- oder Familienbäumen“ Platz finden werden.

Bemühungen, die Vielfalt der Obstsorten zu erhalten

Wichtig ist den Betreibern des Biohof Almbauer eine große Vielfalt, nicht zuletzt, um das Jahr über mit Frisch- und Lagerobst versorgt zu sein. Auch in privaten Gärten gibt es immer wieder das Thema, dass der Platz begrenzt ist, die Wünsche der Kunden jedoch vom Klarapfel (Mitte bis Ende Juli) bis zum Brünnerling (pflückreif im Oktober, lagerfähig bis Jänner) reichen, das Ernte- und Genuss-Zeitfenster also weitgehend über das Jahr reichen soll. Mit Tochter Klara auf dem Arm, vorbei an den vielen Kübeln, in denen die Setzlinge für das Frühjahr bereits vorgezogen werden, zeigt Johannes der NÖN in seiner eigenen Anlage wie das aussieht und vor allem, dass es funktioniert. „Ich bin sehr glücklich, dass ich bei dem Obstprojekt die volle Unterstützung meiner Frau Kathrin habe, die mich ursprünglich auch zu meiner professionellen Weiterbildung zum zertifizierten Baumwärter und Obstbaumpfleger motiviert hat. Das ist nicht selbstverständlich!“, freut sich Wagner. „Auch unsere zweijährige Klara Larissa hilft neben der Arbeit am Ponyhof schon fleißig bei den Bäumen mit‘‘, erklärt der topmotivierte Jungbauer. Für Anfragen zu Obstbaumschnitt und Veredelung ist Johannes Wagner unter 0664/1853749 oder per Mail (almbauer.windhag@gmail.com) erreichbar.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.