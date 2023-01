Brandalarm in YOURS Bar

Werbung

Am 6. Jänner wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen-Stadt gegen 3.10 Uhr nachts zu einem Brand in die YOURS Bar am Unteren Stadtplatz alarmiert.

Beim Eintreffen stellte der Einsatzleiter ein verrauchtes WC fest, Mitarbeiter und Security-Personal des Lokals hatten dieses bereits vor Ankunft der Feuerwehr evakuiert. Ein Atemschutztrupp konnte mit einer Löschleitung den Brandherd, einen Mülleimer, rasch ausfindig machen und ablöschen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten mit einem Druckbelüfter belüftet.

Durch die rasche Evakuierung gab es keine Verletzten und ein größerer Schaden konnte verhindert werden.

Die FF Waidhofen-Stadt stand mit dem Rüstlöschfahrzeug und der Drehleiter circa eine Stunde im Einsatz.

