Brennholz aus dem Stadtwald

Vergangenen Donnerstag wurde dieses geschnitten, gespalten und auf Paletten verpackt ausgegeben. Aus Anlass der derzeitigen Teuerungswelle entschied sich die Stadt, Menschen, die Anspruch auf den Heizkostenzuschuss des Landes NÖ haben, zusätzlich zu helfen. Eine Idee von Franz Sommer, Obmann des Verschönerungsvereins, wurde kurzerhand in die Tat umgesetzt: Eine

Reihe Freiwilliger sammelte gemeinsam mit dem städtischen Forst und dem Bauhof herumliegendes Holz aus dem Stadtwald am Buchenberg und verarbeitete es zur weiteren Verwendung. Anspruchsberechtigte Personen konnten sich dafür beim Sozialamt anmelden. „Danke an alle, die sich an dieser Aktion beteiligt haben“, betont Vizebürgermeister Mario Wührer. Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, der Verein J.O.B, der Verschönerungsverein sowie Freiwillige.

