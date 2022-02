Bronze für Piaty bei Faschingskrapfen-Test von Falstaff

Der Falstaff Gourmet Guide hat seine Community dazu aufgerufen, die besten Faschingskrapfen Österreichs zu küren. Rund 33.000 Stimmen wurden im Votingzeitraum von zwei Wochen für die Lieblingsbetriebe in den Bundesländern sowie die liebsten Supermarkt-Krapfen abgegeben.

In der Niederösterreich-Wertung ging die Bronzemedaille hinter den beiden Großbäckereien Geier und Müller-Gartner an die Konditorei Piaty. 12,6 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf den Waidhofner Traditionsbetrieb. Bis zu acht verschiedene Faschingskrapfen-Sorten stellt Konditormeister Thomas Piaty, der den Familienbetrieb seit 14 Jahren leitet, her.

