Karolina Lehner und Vanessa Veigl, Schülerinnen der 5. Klasse Handelsakademie Waidhofen, gestalteten im Rahmen ihrer Diplomarbeit „Mental illness – two ways of healing“ Broschüren, die Menschen aus schwierigen Situationen helfen sollen, besonders in der aktuellen Lage mit Covid-19.

Mit ihren selbst erstellten Exemplaren wollen die Schülerinnen besonders die Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums Mauer überraschen und ihnen einige hilfreiche Übungen vorstellen. Dieses Projekt wurde coronabedingt allerdings bis auf Weiteres verschoben.

Auch Analyse des Gesundheitssystems

Mit tatkräftiger Unterstützung durch ihre Betreuungslehrerin Alexandra Bruckner beschäftigen sich die beiden Schülerinnen im Rahmen der Diplomarbeit mit psychischen Erkrankungen im Allgemeinen und deren Bekämpfung. Einerseits wird das österreichische Gesundheitssystem analysiert, andererseits erkundet das Team, inwieweit natürliche und pflanzliche Produkte sowie alternative Heilpraktiken zur Gesundung beitragen können.