Der Tierpark Buchenberg steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Stadt Waidhofen stoppt nämlich die Subventionen und will künftig auch keine Haftung mehr übernehmen. Dies wurde in der letzten Gemeinderatssitzung am Montag der Vorwoche im nicht öffentlichen Teil beschlossen.

„Die Vorfälle mit den entlaufenen Luchsen und der Umgang mit der Thematik seitens des Tierparkbetreibers seien der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, gewesen“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Der Entscheidung voran ging eine Prüfung des Tierparks durch das Land NÖ, welche die Stadt angefordert hatte. „Es hat eine Fülle von Kritikpunkten gegeben, die den Gemeinderat nun zu dieser Entscheidung veranlasst hat“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Näher ausführen könne er dies aber aufgrund der Verschwiegenheitspflicht nicht.

„Dass immer wieder Tiere entlaufen, ist nicht gerade vertrauensbildend. Der Tierpark hält schließlich auch Wölfe.“Stadtchef Werner Krammer

Auf den Punkt gebracht, sei aber das Vertrauen gegenüber dem Tierparkbetreiber grob gestört, hält der Stadtchef fest. „Dass immer wieder Tiere entlaufen, ist nicht gerade vertrauensbildend. Vor den Luchsen waren es Waschbären und Rothirsche, die ausgekommen sind. Der Tierpark hält schließlich auch Wölfe. Ich möchte mir die Probleme gar nicht vorstellen, wenn diese in unserem Naherholungsgebiet in unmittelbarer Stadtnähe entkommen sollten.“

Die Ankündigung der Vertragskündigung käme völlig unerwartet, sagt Tierparkleiter Andreas Plachy. | Kössl

Bislang erhielt der Natur- und Erlebnispark Buchenberg von der Stadt eine Jahressubvention in der Höhe von 180.000 Euro und wurde jährlich eine Gemeindehaftung von 30.000 Euro beschlossen. Zusätzlich hält die Stadt weiter eine längerfristige Haftung in der Höhe von ebenfalls 30.000 Euro. Im Subventionsbetrag ist seit der Neuorganisation des Tierparks 2014 auch das Gehalt von Tierparkbetreiber Andreas Plachy enthalten. Der ehemalige Waidhofner Stadtförster wurde damals karenziert, damit er sich – wie es hieß – ganz der Leitung des Tierparks widmen könne.

„In dem Vertrag, der zwischen der Stadt und der Naturpark Buchenberg GmbH von Andreas Plachy damals abgeschlossen wurde, sind Rechte und Pflichten des Betreibers festgehalten“, sagt Bürgermeister Krammer. „Diese Pflichten wurden verletzt. Auf dieser Basis wurde nun die Auflösung beschlossen. Wenn die Stadt hier Mittel zur Verfügung stellt, dann erwarte ich mir, dass der Tierpark auch im Sinne der Stadt geführt wird. Das Vertrauen ist hier aber nicht mehr gegeben.“ Wie es nun mit dem Tierpark weitergeht, soll sich in einem Monat entscheiden. Der Stadtchef wurde vom Gemeinderat beauftragt, bis 5. Dezember an einer einvernehmlichen Lösung zu arbeiten. „Wir wollen in diesem einen Monat ein geordnetes Ausstiegsszenario finden.“

Stadt will kleinen Tierpark ohne Raubwild

Der Stadtchef plädiert für einen Tierpark ohne Raubwild, wie Luchse und Wölfe, dessen Betrieb auch unter Führung der Stadt stehen könne. „Wir wollen einen kleinen, feinen, mit dem Naturparkgedanken kompatiblen Tierpark, der ein Freizeitangebot für die Bevölkerung ist“, sagt Krammer. Er hofft, dass man einen gemeinsamen Weg findet. Gelingt das nicht, steht eine Insolvenz im Raum. In dem Fall würde die Haftung der Stadt von 30.000 Euro schlagend werden. „Wir wollen eine geordnete Übergabe, aber man muss die ausgestreckte Hand schon auch annehmen.“

„Ich weiß nicht, wie es weitergeht und wir über den Winter kommen sollen, wenn es keine Haftung der Stadt mehr gibt“, sagt Tierparkbetreiber Andreas Plachy. „In der kalten Jahreszeit haben wir keine Einnahmen, mit denen das Futter für die Tiere, die Pfleger und der Tierarzt bezahlt werden kann.“ Auch der Verlust der städtischen Subventionen würde den Tierpark schwer treffen. Für Instandhaltung, Vereinsagenden und Kreditrückzahlung würde man rund 44.500 Euro bekommen. Dazu kämen seine Gehaltskosten und die Bezahlung eines Teilzeitmitarbeiters, die durch die Subvention gedeckt seien, so der Betreiber.

Die Ankündigung der Vertragskündigung durch die Stadt sei für ihn überraschend gekommen, sagt Plachy. Er möchte nun Firmen oder private Geldgeber mit ins Boot holen, die Haftungen übernehmen oder sich am Tierpark beteiligen wollen. Auch ein Crowdfunding-Projekt, um die finanzielle Ausstattung des Tourismusbetriebs zu verbessern, stellt Plachy in den Raum. Vom Vorschlag der Stadt, einen um die Wildtiere reduzierten Tierpark weiterzuführen, hält Plachy nichts. „Für Besucher sind vor allem Tiere wie Wölfe, Luchse, Wildkatzen und Waschbären attraktiv. Der Buchenberg ist ein Top-Ausflugsziel, das über die letzten 30 Jahre aufgebaut wurde, wegen ein paar Streicheltieren kommen keine Leute.“

Dass die Luchse auskamen, tue ihm leid, hält Plachy fest. Es gebe aber keinen Tierpark, wo noch nie Tiere ausgekommen seien. Die Prüfung des Landes habe aber keinen Missstand, sondern nur kleinere Mängel ergeben. Die Gehege würden den Vorgaben entsprechen.