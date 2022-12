Buchenbergheim wird umgebaut

Werbung

63,5 Millionen Euro investiert das Land NÖ in den Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums Waidhofen (PBZ) am derzeitigen EVN-Areal. Gleichzeitig werden Synergiemaßnahmen im Landesklinikum, wie die Einrichtung einer Gemeinschaftsküche für Pflegezentrum und Spital sowie eines gemeinsamen Gastrobereichs, umgesetzt. So soll rund um das Klinikum ein „Gesundheitscluster“ entstehen. Die NÖN berichtete.

Teil dieses Gesundheitsclusters wird auch das Therapiezentrum Buchenberg sein. Auch hier steht ein Umbau an. Wie die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), die das „Buchenbergheim“ betreibt, auf Anfrage der NÖN mitteilt, müssen sanitätsbehördliche Auflagen in bestehenden Bauteilen des Therapiezentrums umgesetzt werden. Durch weitere Zu-, Umbau-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen solle die Nachhaltigkeit des Hauses auch künftig gewährleistet werden, heißt es. Erfahrungswerte der vergangenen Jahre hätten zudem gezeigt, dass eine Ausweitung der neurologischen Rehabilitation unbedingt notwendig sei. Im Zuge der damit verbundenen Neugruppierung und Umgestaltung sollen weitere Maßnahmen vorgenommen werden. So soll das sanierungsbedürftige Schwimmbad getauscht sowie Speisesaal und Küche umgebaut werden. Auch die Errichtung eines neuen Gesundheitsbereichs mit Freizeit- und Therapieangeboten ist angedacht.

Über die Investitionssumme hält man sich seitens der BVA noch bedeckt. Es seien noch keine Baukosten genehmigt worden, heißt es. Derzeit erfolge gerade die Vergabe der Planungsleistungen.

Starten sollen die Bauarbeiten aus heutiger Sicht Mitte 2024, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2026 avisiert.

