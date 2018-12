Am Montag beschloss der Waidhofner Gemeinderat den Budgetvoranschlag für das Jahr 2019 mit den Stimmen von WVP, FPÖ und UWG. SPÖ und Liste FUFU verweigerten ihre Zustimmung. Die Grünen fehlten.

Der ordentliche Haushalt (OH), der die fixen Ausgaben und Einnahmen des Budgets umfasst, sieht ein Volumen von 34.890.000 Euro für das kommende Jahr vor. Der außerordentliche Haushalt (AOH) beläuft sich auf 6.167.000 Euro. „Das ist ein gewaltiges Volumen“, sagte Finanzstadtrat Peter Pfannenstill (WVP), der dem Gemeinderat die Zahlen präsentierte.

Grund dafür ist ein engagiertes Investitionsprogramm für 2019. So schlägt der Umbau des Bezirksgerichts mit der Jahrestranche von 750.000 Euro zu Buche. In die Abwasserbeseitigung werden 317.300 Euro investiert. 1.128.200 Euro werden in die kommunale Wasserversorgung gesteckt. 342.000 Euro werden zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung verwendet, 511.000 Euro sind für den Straßenbau und Radwege vorgesehen. 100.000 Euro sind für die Straßeninstandhaltung reserviert, 246.000 Euro für notwendige Asphaltierungsarbeiten. Der Umbau der Sporthalle soll 2019 angegangen werden, 200.000 Euro werden in die Wildbachverbauung investiert.

„Wir werden im Budget 2019 letzmalig ein Ausgleichsdarlehen brauchen.“Finanzstadtrat Peter Pfannenstill (WVP)

Der größte Brocken des ordentlichen Haushalts (OH) ist der Personalaufwand von 8.241.700 Euro, der um 462.900 Euro (5,62 %) auf 8.704.600 Euro steigt. Der Grund hat einerseits mit Personalaufstockungen für Kindergarten, Kläranlage und Liegenschaften zu tun, liegt aber wohl auch in einer neuen Verwaltungsstruktur begründet, die der Stadt vom Landesrechnungshof vorgeschlagen wurde und 2019 umgesetzt werden soll.

Da diese Struktur magistratsintern noch nicht abgeklärt ist, wurde sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit im nicht öffentlichen Teil der Sitzung verhandelt. Die Strukturänderung soll dem Vernehmen nach zuerst hausintern diskutiert werden, bevor man damit im Frühjahr an die Öffentlichkeit geht.

Auch die Zukunft des Tierparks Buchenberg war Gegenstand des nicht öffentlichen Teils der Sitzung.

Schulden sinken auf 41 Millionen Euro

Dass angesichts solcher Umfänge der geplante Fehlbetrag von 200.000 Euro im OH nicht beängstigend sei, betonte Pfannenstill. Noch dazu, wo der Schuldenberg 2019 gegenüber heuer um 304.500 auf knapp 41 Millionen Euro sinke.

Doch daran stieß sich die Opposition, der die Erreichung des Ziels eines ausgeglichenen Budgets zu langsam geht. „Dass wir 2019 ein Ausgleichsdarlehen von 200.000 Euro vorsehen müssen, um den OH auszugleichen, wird letzmalig sein“, wehrte sich Pfannenstill. „Ab 2020 werden wir wieder ausgeglichen budgetieren.“

Zwar attestierte die Opposition der WVP durchaus den Sparwillen, allein, wie gespart werden, sehe man nicht ein. „Wir erhöhen die Preise für Essen auf Rädern und heben die Kanalgebühren an. Das geht zulasten der Schwachen in der Gesellschaft“, wetterte Stadtrat Erich Leohnartsberger (SPÖ & UA).

In dieselbe Kerbe schlug Stadtrat Martin Dowalil (FUFU) und forderte, dass man an anderen Budgetstellen genauso stark nach Einsparungspotenzial suchen solle wie beim Sozialen.

Für Karl-Heinz Knoll (FPÖ) stellt der Schuldenabbau zwar einen Schritt in die richtige Richtung dar, aber: „Der Haushaltsabgang von 200.000 Euro stört mich ganz extrem.“ Knoll weiter: „Wenn wir diesen Abgang noch ausmerzen, stimme ich dem Voranschlag zu.“

Pfannenstill stieg darauf ein: „Ich kann das zwar nicht zusagen, aber erfahrungsgemäß fällt der Abgang geringer aus als budgetiert. Dieses Bekenntnis reichte Knoll und UWG-Mandatar Michael Elsner für ihre Zustimmung. Sie segneten den Haushaltsplan gemeinsam mit der WVP ab, SPÖ und FUFU stimmten dagegen. „Auch aus Gründen, die wir im nicht öffentlichen Teil besprochen haben“, meinte Dowalil. Womit wohl die Kosten für die Verwaltungsstruktur gemeint sein werden, die den Personalaufwand in die Höhe treiben.