NÖN: Die Corona-Infektionen in der Stadt Waidhofen sind zuletzt etwas gesunken. Wie ist man hier bislang durch diese Krise gekommen und wie wurden die strengen Lockdown-Regelungen befolgt?

Bürgermeister Werner Krammer: Meiner Wahrnehmung nach sind die Waidhofner sehr diszipliniert. Wir hatten zuletzt kaum Beschwerden oder Anzeigen. Das ist ein Indiz dafür, dass es ein ganz starkes Bewusstsein für diese besondere Situation gibt. Das freut mich sehr und ich kann nur bitten, das auch in Zukunft so zu handhaben. Es ist sicher nicht so, dass man am Ende eines Lockdowns einfach wieder zur Tagesordnung übergehen kann.

Am Wochenende finden auch in Waidhofen Covid-Flächentests statt. Sie rufen dazu auf, sich testen zu lassen. Jetzt sind diese Tests nur eine Momentaufnahme. Besteht da nicht die Gefahr, dass sich mancher danach in falscher Sicherheit wiegt?

Krammer: Diese Tests sind ein Puzzlestein, der helfen soll, dass man diejenigen identifiziert, die krank sind, aber keine Symptome haben und trotzdem ansteckend sind. Die Erfahrung zeigt, dass bei diesen Antigen-Schnelltests ein Prozent der Getesteten positiv ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in Waidhofen 12.000 Menschen eingeladen sind, sich testen zu lassen und die Hälfte davon hingeht. Dann sind das 60 Personen. Auch wenn man noch in Betracht zieht, dass – sagen wir – die Hälfte dieser Testergebnisse falsch ist, was mit den anschließenden PCR-Tests noch festgestellt wird, dann hat man am Ende immer noch 30 symptomlose Kranke identifiziert, die sonst niemals aufgefallen wären. Wenn jetzt jeder davon zehn Sozialkontakte gehabt hätte, die er hätte anstecken können, dann hat man auf einen Schlag 300 Leute vor dieser Krankheit geschützt. Natürlich hängt der Erfolg von der Zahl derer ab, die sich testen lassen. Für mich ist auch nachvollziehbar, dass es Nachfolgetestungen wird geben müssen. Das ist ein Teil, mit dem man nach dem Lockdown die Infektionszahlen weiter senken kann und die Zeit bis zur Impfung überbrückt.

Die Coronakrise hat ja auch wirtschaftliche Auswirkungen auf die Kommunen. Haben sich die prognostizierten Abgänge im Budget bewahrheitet?

Krammer: Es schaut von Monat zu Monat unterschiedlich aus. Nach dem Sommer hat es wieder besser ausgesehen, weil die Wirtschaft angesprungen ist. Mit dem zweiten Lockdown ist wieder alles runtergefallen. Wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr bei den Ertragsanteilen zwei Millionen Euro und bei der Kommunalsteuer 500.000 Euro an Einnahmen fehlen werden. Unter diesem Gesichtspunkt haben wir ein sehr vorsichtiges Budget für 2021 erstellt. Wir haben aber mit dem Stadtprojekt oder mit dem Manifest für eine klimaaktive Standortentwicklung, mit all den Dingen, mit denen wir uns in den letzten Jahren intensiv auseinandergesetzt haben, unsere wesentlichen Projekte festgelegt und in einem mittelfristigen Finanzplan abgedeckt. Wir wissen auch, welche Projekte zusammenhängen. All diese Bausteine haben wir jetzt da und können jederzeit bei der zeitlichen Abfolge reagieren. Wenn es notwendig ist, schieben wir Projekte nach hinten. Wenn es die finanzielle Lage zulässt, ziehen wir Projekte nach vor. Paradebeispiel dafür ist der Radweg nach Gstadt. Den haben wir für 2022 vorgesehen. Sollte aber die Auflassung der Bahntrasse schneller gehen und sollte die wirtschaftliche Situation es zulassen, können wir dieses Projekt relativ rasch nach vorne ziehen. Als Gemeinderat müssen wir da Flexibilität aufbringen. Wenn gewisse Dinge sinnvoll sind, weil sie den Standort weiterbringen, was die Wirtschaft, das Klima, die Bildung oder die Digitalisierung betrifft, so können wir sofort handeln.

Ein großes Projekt ist der Wirtschaftspark in Kreilhof. Welche Unternehmen werden sich neben den städtischen Wirtschaftsbetrieben dort ansiedeln?

Krammer: Hier stehen in drei Fällen die Vertragsunterzeichnungen unmittelbar bevor. Sobald die Verträge unterschrieben sind, wird das bekannt gegeben. Daneben haben zwei weitere Betriebe Interesse angemeldet. Das läuft alles genau so, wie wir uns das vorgestellt haben.

Die Forderung der Bürgermeister der Kleinregion Ybbstal nach einem vierspurigen Ausbau der B 121 zwischen dem Wirtschaftpark Kematen und dem Kreisverkehr Richtung Allhartsberg hat bei Klimaschützern zu einem Aufschrei geführt. Macht ein derartiger Ausbau wirklich Sinn?

Krammer: In der Petition der Kleinregion an den Mobilitätslandesrat ist nur vom Ausbau der B 121 die Rede, von einem vierspurigen Ausbau steht da nichts. Der Wunsch danach kommt immer wieder von den umliegenden Gemeinden und als Kleinregion sind wir eine Gemeinschaft, als die wir gemeinsame Sichtweisen vertreten. Mit dieser Petition haben wir nur in Erinnerung gerufen, nicht auf den Straßenverkehr zu vergessen. Die Erreichbarkeit des Ybbstals muss gegeben sein, wir sind schließlich eine Abwanderungsregion. In den nächsten 50, 60, 70 Jahren wird die Straßennutzung zur Mobilität dazugehören, so realistisch muss man sein, auch weil die Elektromobilität die Verbrennungsmobilität bald ablösen wird. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass die Rudolfsbahn innerhalb der nächsten fünf Jahre zweispurig ausgebaut sein wird. Das wird noch mindestens zehn Jahre dauern. Da müssen wir schauen, dass das umgesetzt wird. Ein vierspuriger Ausbau der B 121 ist ohnehin herausfordernd. Dafür gibt es derzeit meines Wissens keinen umsetzungsfähigen Plan. Die vorhandenen Firmen an der B 121 wären ohne Unterführung nicht mehr erreichbar.

In Waidhofen gab es über den Sommer eine Diskussion zum Mohrenkopf im Stadtwappen und zur Aufschrift am Stadtturm. Wie wichtig war diese Diskussion?

Krammer: Beim Wappen hatte ich rasch eine klare Haltung. Spannender war für mich die Auseinandersetzung mit der Inschrift am Turm, die Frage wa rum und wann sie entstanden ist. Den Aspekt, dass man in Krisen auch aufpassen muss, wenn man an das Gemeinschaftsgefühl der Leute appelliert, weil das auch ganz schnell in eine falsche Richtung kippen kann, fand ich sehr wichtig. Deshalb bin ich schon dankbar für diese Diskussion. Wir haben das im Sinne eines gesunden Umgangs mit der Vergangenheit thematisiert und ich konnte viel davon mitnehmen. In einer offenen Gesellschaft heißt es ja auch, immer wachsam zu sein.

Mit dem politischen Mitbewerb hatten Sie zuletzt einige Reibereien. Auslöser war eine Petition der Liste FUFU zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria, bei der die WVP nicht mitgegangen ist. Sie haben stattdessen einen eigenen Brief an den Bundeskanzler verfasst. Haben Sie darauf schon Feedback bekommen?

Krammer: Ich habe einen Anruf aus dem Kanzlerbüro sowie einen Antwortbrief des Bundeskanzlers bekommen. Darin hat dieser noch einmal dargelegt, warum die Bundesregierung diese Vorgangsweise gewählt hat, und ich habe noch einmal mitgeteilt, dass ich das verstehe, dass hier aber auch viele Menschen, die eher dem bürgerlichen Teil der Gesellschaft zuzurechnen sind, damit nicht einverstanden sind. Wir sind da in weiterem Austausch.

Seit der Gemeinderatsdebatte ist die Liste FUFU nicht gut auf Sie zu sprechen. Auf der anderen Seite scheint die Zusammenarbeit mit der SPÖ nun sehr gut zu funktionieren. Woran liegt das?

Krammer: Auf einer sachlichen Ebene hat die Zusammenarbeit schon bislang gut funktioniert. Seit ich Bürgermeister bin, suche ich den gemeinsamen Weg. Wenn es gute Vorschläge gibt, dann schaut man, wie man sie umsetzen kann. Einmal kommt ein Vorschlag von dort, einmal von da. Damit sind wir gut beraten. Ich habe versucht, die Unstimmigkeiten, die es zuletzt gab, in privaten Gesprächen aus dem Weg zu räumen. Das ist mir bei den einen besser, bei den anderen schlechter gelungen. Für mich bleibt aber eines: Wir sollten schon aufpassen, welches Bild wir als Gemeinderäte nach außen tragen. Das betrifft jetzt die Wortwahl, mit welcher die Liste FUFU die Regierung bedacht hat. Auf dieser Ebene werden wir nicht zusammenkommen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Kommunalpolitiker auftreten sollten. Wenn aber gute Ideen da sind und diese ordentlich eingebracht werden, werden sie nach wie vor umgesetzt werden. Zusammenarbeit ist aber keine Einbahnstraße, die muss man schon auch wollen.

In etwa einem Jahr gibt es Gemeinderatswahlen. Wie weit bringt man sich schon in Stellung?

Krammer: Es hat sich bewährt, die Wahlwerbung möglichst kurz zu halten. Als WVP haben wir aber unser Programm, das arbeiten wir Jahr für Jahr konsequent ab. Das wird sich 2021 nicht ändern. Das ist auch das, was sich die Waidhofnerinnen und Waidhofner von der Kommunalpolitik erwarten.