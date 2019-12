Um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf das kommende zu geben, lud Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer die Presse am Freitag der Vorwoche zum Gespräch ins Kaminzimmer des Rothschildschlosses. Gleich zu Beginn strich der Stadtchef dabei die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen hervor. „Wir versuchen bei allen Projekten, einen Konsens im Gemeinderat herbeizuführen“, sagte Krammer. „Und auch, wenn wir nicht immer hundertprozentig einer Meinung sind, so sind wir doch stets bemüht, eine sachliche Diskussion zu führen.“

Zusammenarbeit in Region

Krammer verwies auf die „Vision 2030“, in welcher man sich im Rahmen der Stadterneuerung das Ziel gesetzt hatte, Waidhofens Position als zentrales Versorgungs- und Dienstleistungszentrum in der Region zu festigen. „Waidhofen kann nicht nur für sich alleine gesehen werden“, hielt der Stadtchef fest und nannte die Ybbstaltour im Sommer, bei der sich die Orte der Kleinregion Ybbstal präsentiert hatten, und die Adventmarkt-Kooperation als Beispiele für ein gelungenes Miteinander.

Auch die Schaffung neuer interkommunaler Betriebsgebiete in Waidhofen, Opponitz und Hollenstein sowie den Glasfaserausbau hob der Stadtchef hervor. „Wir haben hier als Pilotregion entsprechend kooperiert. 2019 wurde das Plansoll erfüllt und für 2020 gibt es klare Ausbaupläne. Ende 2021 wird Waidhofen eine Anschlussquote von 90 bis 95 Prozent haben. Das ist eine wichtige Basis für ein 5G-Netz.“

Gebäudeentwicklung in Stadt

Was die Weiterentwicklung der Stadt betrifft, so habe man sich den Kampf gegen die Leerstände zum Ziel gesetzt, sagte Krammer und verwies auf den Rückkauf des Kropfhauses und das neu adaptierte und eröffnete Bezirksgericht. „Es ist ganz klar: Unsere Strategie lautet, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und Gebäude im Stadtzentrum zu entwickeln“, hielt der Stadtchef fest. So seien auch sieben neue Wohnungen im ehemaligen Forstfachschulgebäude in der Hintergasse entstanden.

Stadtprojekt 2.0_17

2019 wurde auch das „Stadtprojekt 2.0_17“ von Ernst Beneder präsentiert. Der renommierte Waidhofner Architekt hat damit sein 25 Jahre altes erstes Stadtprojekt evaluiert und ergänzt. Basierend darauf wolle man den städtischen Bauhof in der Hammergasse an einem neuen Standort ansiedeln, kündigte Krammer an. Der jetzige Platz solle zu einem Wohngebiet werden.

Grünes Netz über Stadt

Des Weiteren führte der Bürgermeister das „Grüne Netz“, das über die Stadt gelegt werden soll, näher aus: Es gehe um eine nachhaltige Stadtentwicklung, Aufenthaltsplätze sollen geschaffen werden. „Diese Plätze sollen Orte für Begegnungen sein, damit ein gutes Stadtklima ermöglichen und zur ökologischen Vielfalt beitragen“, sagte Krammer.

„Unsere Strategie lautet, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und Gebäude im Stadtzentrum zu entwickeln.“Stadtchef Werner Krammer

Möblierung am Hohen Markt

In der Innenstadt soll am Hohen Markt mit einer neuen Möblierung die Aufenthaltsqualität verbessert werden, kündigte der Stadtchef weiter an. Angedacht sind „Vertical-Green“-Elemente und mobile Bäume, die von Sitzflächen umgeben sind. Auch überdachte Fahrradabstellplätze an den Stadteinfahrten sollen kommen. Einen Meinungsbildungsprozess soll es zu einer neuen Wasserstelle in der Innenstadt geben.

Naturpark

Ein weiterer Punkt, der zu diesem „Grünen Netz“ gehöre, sei der Naturpark, führte Krammer aus. Dafür wurde ein neues Naturparkkonzept entwickelt, das über das bestehende Gebiet hinausführt. Zwei Kindergärten der Stadt werden im Frühjahr zudem als Naturparkkindergärten starten.

Gesellschaftliche Haltung

Besonderen Wert habe die Stadt 2019 auch auf eine bestimmte gesellschaftliche Haltung gelegt, sagte der Bürgermeister. „Wir haben beim Thema Integration von Anfang an Verantwortung übernommen. Mit der im Rahmen des ‚karriereclubbings‘ installierten Jobbörse unterstützen wir etwa Jugendliche mit Migrationshintergrund, um einen Zugang zu den Betrieben zu finden. 40 Menschen haben dieses Angebot heuer genutzt.“

Kooperation mit Kulturvereinen

Am Kultursektor habe man die Zusammenarbeit mit dem Verein „Förderband“, mit dem „Spielplatz Kunst + Kultur“, mit der „Oper rund um“ und dem „Filmzuckerl“ verstärkt, hielt der Stadtchef fest.

Bildung

Am Bildungssektor habe man die Kleinstkinderbetreuung erweitert und eine alternativpädagogische Klasse und einen neuen HTL-Zweig auf den Weg gebracht, legte der Stadtchef dar. Zudem sei das „KinderUNIversum“ mit der „Talenteschmiede“ zusammengeführt worden.

Beta-Campus

Einen Ausblick gab der Stadtchef auf das Projekt „Beta-Campus“ am alten Bene-Areal. Hier sei der Architekturwettbewerb auf Schiene. Am 24. Jänner sollen die ersten Ergebnisse präsentiert werden, Ende März soll das Siegerprojekt feststehen.

Betriebsgebiete

Ebenfalls nächstes Jahr am Plan steht die Aufschließung eines Betriebsgebiets auf der Steinauer-Wiese in Kreilhof. Gleichzeitig wird das Betriebsgebiet gegenüber der Firma Bene weiterentwickelt. Bei beiden Betriebsgebieten lege man seitens der Stadt größten Wert auf eine ökologische Gestaltung, hielt der Stadtchef fest.

Tourismus

Um den Tourismus zu forcieren, sollen 2020 die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter erhöht und die Radanbindungen forciert werden. In fünf Jahren sollen alle Nachbargemeinden angeschlossen sein.

Verwaltung

Auch ein Jubiläum steht 2020 am Programm: Vor 25 Jahren wurde das Waidhofner Rathaus zum „Offenen Rathaus“ umgebaut. „Auch hier bleiben wir nicht stehen“, meinte Krammer und verwies auf die erfolgte Umstellung des Organigramms, durch die man noch intensiver auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen könne. Um das Bau- und Wohnservice zu verbessern, möchte die Stadt Anfang des Jahres das Kröller-Haus neben der Sparkasse kaufen und dann diese Magistratsbereiche hier unterbringen. Ursprünglich war das Kropf-Haus dafür vorgesehen. Hier sollen aber nun ab dem ersten Stock Wohnungen entstehen. Weiters ist eine Waidhofen-App in Entwicklung.