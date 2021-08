NÖN: Die Covid-Infektionen nehmen bundesweit zu. Wie ist die Situation in Waidhofen und wie beurteilen Sie die Entwicklung?

Bürgermeister Werner Krammer: Wir hatten in den letzten zwei Wochen auch in Waidhofen einen Anstieg bei den Corona-Fällen. Das hat vor allem mit Reiserückkehrern zu tun. Seit einigen Tagen sind wir aber wieder stabil. Ich wage jetzt aber keine Prognose, wie das weitergeht. Wir haben jedenfalls geschaut, dass wir ein Impfangebot ohne Anmeldung noch gegen Ende der Ferien nach Waidhofen bekommen. Denn je höher die Impfquote, desto besser werden wir letztlich durch den Herbst kommen. Davon sind alle Experten überzeugt.

Der lange Lockdown hat viele Wirtschaftsbereiche schwer getroffen. Wie sind die Waidhofner Betriebe bislang durch die Krise gekommen?

Krammer: Bis jetzt haben unsere Betriebe diese Herausforderung anscheinend sehr gut gemeistert – auch die Gastronomie. Da dürften die Unterstützungsleistungen seitens des Bundes gegriffen haben. Derzeit ist es sogar so, dass die Wirtschaft bei uns einen Aufschwung erlebt. Das Problem ist eher, dass nicht genug Arbeitskräfte verfügbar sind. Das zieht sich durch alle Branchen. Positiv stimmt mich, dass die Wirtschaft wirklich bereit ist zu investieren. Das sieht man auch bei unserem neuen Wirtschaftspark in Kreilhof.

Wann werden die ersten Firmen im neuen Wirtschaftspark den Betrieb aufnehmen und gibt es bereits neue Interessenten?

Krammer: Die Lite GmbH und die PB Elektrotechnik GmbH wollen noch dieses Jahr starten. Kürzlich konnten wir uns bei der Gleichenfeier der Firma Lite von diesem unglaublichen Spirit, der dort herrscht, überzeugen. Es gibt auch schon wieder neue Anfragen bzw. ganz konkrete Kaufabsichten. Da schauen wir gerade, ob das passt.

Wenn sich Firmen dort ansiedeln wollen, müssen sie strenge Umweltstandards einhalten. Gab es da auch Firmen, die deswegen wieder abgesprungen sind?

Krammer: Von denen, mit denen wir von Anfang an gesprochen haben, ist niemand abgesprungen. Ganz im Gegenteil, diese Betriebe tragen das Konzept mit. Da gibt es ein Bewusstsein, dass hier einfach eine andere Herangehensweise notwendig ist.

Kommen wir zur Innenstadt: Um den Hohen Markt zu beleben, konzentriert man sich nun weniger auf den Handel als vielmehr auf Dienstleistungen und Wohnen. Wie entwickelt sich das?

Krammer: Gut, wobei es hier mittlerweile auch um die Verfügbarkeit der Flächen geht. Ich merke aber, dass da eine Aufbruchsstimmung herrscht, die dafür sorgt, dass weitere auf den Zug aufspringen. Diesen Zug müssen wir in Bewegung halten. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Innenstadtbelebung ist ja nicht etwas, das man ausruft und irgendwann einmal für abgeschlossen erklärt, sondern die gilt es immer wieder neu zu denken.

Die Innenstadt soll grüner werden. Dafür werden am Freisingerberg Bäume gepflanzt. Wie weit ist man da?

Krammer: Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Untergrund wurde entsprechend vorbereitet und das Pflaster wieder verlegt. Jetzt kommen noch Bänke, ein Trinkwasserspender und Radständer hin und im Herbst werden die Bäume gesetzt. Das ist ein weiterer wesentlicher Schritt, mit dem wir die Innenstadt Schritt für Schritt zu einem Wohlfühlzentrum ausbauen.

Werden die Grünräume in der Innenstadt noch weiter ausgebaut?

Krammer: Ja! Die Frage ist aber immer: Was macht Sinn und was ist umsetzbar? Man muss etwa ganz genau prüfen, wo fixe Bäume im Stadtbild oder in der Funktion des jeweiligen Platzes Sinn machen und ob das mit der vorhandenen Infrastruktur im Untergrund überhaupt geht. Am Unteren Stadtplatz werden wir zum Beispiel zwei Grünelemente in Trögen platzieren. Es muss nicht immer ein Baum sein, um mehr Grün in die Innenstadt zu bringen.

Merkt man in Sachen Mobilität in Waidhofen ein Umdenken weg vom Pkw- zum Fahrrad-Verkehr? Und wie sieht es mit einer autofreien Innenstadt aus?

Krammer: Wir arbeiten an innovativen Verkehrslösungen, mit denen sich Fußgänger und Radfahrer wohlfühlen, mit Alternativen zum Auto, ohne den Pkw zu verteufeln. Das Fahrrad wird immer mehr genutzt. Das ist gut so. Mit dem Radwegausbau sind wir da auf einem sehr guten Weg. Gleichzeitig ist die Innenstadt ein System, das sorgfältig im Gleichgewicht gehalten werden muss. Da gibt es viele Inte ressen. So sind die Handels- und Gewerbetreibenden das wesentliche Rückgrat der Innenstadt. Es geht aber auch um Kultur und Tourismus – und natürlich um die Bewohner. Ich halte nichts davon, dass man hier Einzelaspekte mit der Brechstange durchsetzt, sondern wir müssen die Dinge Schritt für Schritt gemeinsam entwickeln.

Das haben wir in der Vergangenheit gemacht und damit sind wir gut gefahren. Jetzt setzen wir um, siehe Freisingerberg, siehe Hoher Markt, siehe Unterer Stadtplatz. Gerade bei Letzterem sind wir gemeinsam zur Auffassung gekommen, dass man auf ein paar Parkplätze verzichten kann, weil die Gestaltung die Aufenthaltsqualität verbessert. Im September bauen wir dort eine neue Citybus-Haltestelle und zusätzliche Fahrradabstellplätze. Danach gehen wir möglichst rasch an die Planung für den Oberen Stadtplatz. Da sind wir uns ebenfalls einig, dass hier wieder ein Brunnen Platz finden soll. Aber auch bei diesem Vorhaben werden wir die Details mit allen Beteiligten gemeinsam diskutieren.

Der Hauptbahnhof soll zu einem multimodalen Knoten werden. Es gibt bereits ein Carsharing- und ein E-Scooter-Angebot. Wie werden diese Angebote genutzt und was kommt noch?

Krammer: Bei den Scootern sind wir grundsätzlich sehr zufrieden mit der Nutzung. Beim Carsharing gibt es noch Luft nach oben. Da gehört noch viel Bewusstseinsbildung gemacht. Wir werden das Thema auch bei dem neuen Wohnbau beim Lokalbahnhof aufgreifen. Was noch kommt, sind zwei Dinge, zu denen wir gerade mit den ÖBB in Gesprächen sind. Das eine sind sicher versperrbare wetterfeste Rad-Abstellboxen und das zweite ist ein Fahrradverleihsystem. Dieses soll aber nicht auf Waidhofen begrenzt, sondern ein touristisches Fahrradleihsystem für die Region sein.

Waidhofen hat sich zum Ziel gesetzt, alle Nachbargemeinden mit Radwegen anzubinden. Welche Radanbindung folgt als nächstes?

Krammer: Im nächsten Jahr wird der Radweg Richtung Ybbsitz realisiert und die Anbindung über die Brücke Feistenau an den Ybbstalradweg vorgenommen. Beim Radweg nach Oberland sind wir bei den Gesprächen mit den Grundbesitzern schon relativ weit. Da braucht es nun eine wasserrechtliche Genehmigung für Bauarbeiten. Das wird noch etwas dauern. Richtung Böhlerwerk haben wir ebenfalls grundsätzlich mit allen Grundbesitzern Einigungen erzielt.

Nun werden wir schauen, ob man die Radachse nach Oberland oder jene nach Böhlerwerk zuerst baut. Was ich neu ins Spiel gebracht habe, ist eine Radverbindung von Böhlerwerk nach St. Georgen/Klaus. Da befassen wir gerade einen Planer mit der Frage, wie das in das Radwegkonzept des Landes NÖ passt. Ich bin da zuversichtlich, weil der Radweg von Seitenstetten schon sehr weit gebaut ist. Da ist es naheliegend, diese Achsen miteinander zu verknüpfen.

Beim Lokalbahnhof ist Junges Wohnen geplant. Wie weit ist das Projekt?

Krammer: Grundsätzlich liegt das Projekt seitens der Wohnbaugenossenschaft einreichfähig vor. Wenn mit den NÖ Bahnen abgestimmt worden ist, wo der Bahnsteig künftig genau sein wird, soll im Herbst die Einreichung stattfinden. Dieses Projekt ist wirklich ein Paradebeispiel für innovative Lösungen beim Wohnen. Da geht es um Nachverdichtung im Zen trum, um leistbaren Wohnraum durch „Junges Wohnen“ und um Mobilitätsangebote, die mitgedacht werden – Stichworte Carsharing, Anbindung an Radweg und Citybus bzw. Citybahn.

In der Burgfriedstraße und am Hochfeld gibt es zwei bei den Anrainern sehr umstrittene Wohnprojekte. Wie spruchreif sind die?

Krammer: Bei der Burgfriedstraße habe ich in meiner Rolle als Bürgermeister versucht, die betroffenen Parteien zusammenzubringen. Das hat dazu geführt, dass dieses Projekt von der Wohnungsanzahl her kleiner gemacht wurde und die Tiefgarage weggelassen wird. Nun läuft das Behördenverfahren.

Was das Hochfeld betrifft, so sind wir in der Situation, dass das Land NÖ ein neues Raumordnungsgesetz erlassen hat. Demnach braucht es eine regionale Leitplanung, bevor Umwidmungen vorgenommen werden dürfen. Dieser Prozess beginnt gerade, sein Ergebnis warten wir ab. Grundsätzlich ist das Hochfeld aber im aktuell gültigen örtlichen Entwicklungskonzept enthalten. Dieses wurde 2013 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Es liegt hier unter Einbeziehung einer Landschaftsplanerin ein modernes, ökologisch ausgerichtetes Siedlungskonzept vor – mit Mehrfamilienhäusern, begrünten Dächern, Photovoltaik, kurzen Gehwegen, Anbindung an den Citybus, Grünflächen mit Biodiversität. Die eigentliche Frage ist: Darf sich eine Stadt weiterentwickeln?

Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ich sage dazu: Ja! Aber gehen wir es sorgsam an! Wir brauchen eben neue Zugänge zu Weiterentwicklung. Die Zukunft ist keine Entscheidung zwischen Verbauung und Verzicht. Wir haben schon in der Vergangenheit öfter gezeigt, dass wir zusammenbringen, wo andere ein Gegeneinander sehen. Wir können es schaffen, einen Lebensraum zu entwickeln, in dem man Stadt erleben und Grün genießen kann.

Waidhofens Einwohnerzahl war zuletzt rückläufig. Erwarten Sie sich durch die Schaffung von neuem Wohnraum Zuzug?

Krammer: Wenn man sich die Entwicklung über die Jahre anschaut, sieht man, dass die Einwohnerzahl seit den 70er-Jahren relativ gleich geblieben ist, obwohl in dieser Zeit viele Wohnungen gebaut wurden. Hätte Waidhofen also in der Vergangenheit dieses Angebot nicht geschaffen, wären die Leute irgendwo anders hingezogen. Es hat sich demnach als richtig erwiesen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zu alter Größe zurückzukehren und auch bei den Arbeitsplätzen und beim Tourismus zu wachsen.

Beim Tourismus haben wir das bereits erreicht. Auch bei den Arbeitsplätzen sind wir mit den Betriebsansiedlungen auf dem richtigen Weg. Wenn man diese zwei Faktoren berücksichtigt, dann erwarte ich mir auch bei den Einwohnerzahlen eine positive Entwicklung. Unsere Aufgabe ist es, als städtisches Zentrum im Ybbstal ein passendes Angebot für Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen zu schaffen. Oberstes Ziel muss dabei freilich der Klimaschutz sein und ich glaube wirklich, dass wir es schaffen, die Anforderungen an den Klimaschutz und das Wachstum zu vereinen.