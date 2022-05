Bunt gemischtes Konzert der Musikschüler

Werbung

Am Dienstag der Vorwoche fanden sich auf der Bühne des Plenkersaals Musikschülerinnen und -schüler der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal zusammen, um ihre musikalischen Fertigkeiten und ihre Bühnenpräsenz vor Publikum zu erproben. Zu hören gab es verschiedenste Musikstücke, von klassisch bis zeitgenössisch. Nina Bartsch moderierte das Konzert. Den Abend eröffnete das Klarinettenensemble „KLAQUA“. Danach begeisterten unter anderem Katrin Hinterleitner und Rebecca Ritzinger an der Querflöte oder das Fagottensemble, bestehend aus Thomas Aigner, Anita Enöckl, Klara Hochstrasser und Mona Mocnik. In der Sparte Gesang gab es zwei Solo-Beiträge sowie zwei Gitarren-Duette. Als gebührenden Abschluss brillierte die junge ukrainische Pianistin Nadiia Lungu mit Stücken von S. Bortkiewicz und F. Chopin.

