Einblicke in das letzte Vereinsjahr lieferte Obmann Jakob Anger am vergangenen Dienstag bei der Jahreshauptversammlung des Waidhofner Carsharing-Vereins beim Schlosswirt. Neun der insgesamt 24 Mitglieder des Vereins zogen Bilanz der letzten zwei Jahre. Mehr als 28.000 Kilometer wurden in dieser Zeit zurückgelegt.

Das Carsharing-Auto sei zu 35 Prozent ausgelastet, es sei noch genug Platz für weitere Fahrer vorhanden, sagt Anger. Die Kosteneinsparungen für die Mitglieder seien enorm, wenn man es mit einem eigenen (Zweit)-Auto vergleicht. So sei im letzten Jahr zum Teil um nur 0,19 Euro pro Kilometer – inklusive Tanken, Vignette und allen weiteren Kosten – gefahren worden.

Der Obmann gab auch einen Ausblick auf künftige Aktivitäten des Vereins. So wird angedacht, mit einem E-Auto eine zeitlich begrenzte Testphase zu starten. Die Verhandlungen dazu seien am Laufen.

Positiv verlaufen sei die erstmalig stattgefundene Kooperation mit der HAK Waidhofen, die dem Verein über die Sommermonate einen Bus zur Verfügung stellte. Auch im Sommer 2019 soll diese Aktion bei Bedarf wieder organisiert werden.

Die Carsharing-Mitglieder zeigten sich zufrieden mit dem bisher erreichten und sind überzeugt, dass Carsharing in Waidhofen weiter wachsen kann.