CD-Präsentation und Konzert: Alles mehr mit hornWYbbs

Ein außergewöhnliches Konzert bot das Ensemble hornWYbbs am Samstag im voll besetzten Plenkersaal.

18 Wiener Hörner, eine Wiener Tuba, Magdalena Saringer an der Harfe, Gabriel Vogelauer an den Pauken und am Schlagwerk, das alles bündelte Thomas Maderthaner als Dirigent und Klarinettist. Mit Julia Heigl (Sopran) und Christina Hofmayer (Mezzosopran) würzte Gesang das instrumentale Unternehmen. Der Klangkörper, der sich dem Wiener Klangstil verschrieben hat, setzt Arrangements auf hohem und höchstem Niveau um.

Von Schostakowitsch über Richard Strauss bis Nikolai Rimski-Korsakow reicht der Bogen, von Engelbert Humperdinck bis Jerry Goldsmiths Filmmusik zu „Star Trek“. Eine grandiose Zusammenstellung in virtuoser Umsetzung. Musik, die man seit Samstag als CD mit dem Titel „Alles mehr“ auch erwerben kann.

