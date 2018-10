Unter dem Titel „Näher zum Fluss“ wurde das Schwarzbach-Areal beim Schloss Rothschild über den Sommer umgestaltet. Plattformen wurden errichtet und mit Sitz- und Liegeelementen aus Holz ausgestattet. Auch ein WC-Container wurde aufgestellt. 32.995,05 Euro gab der Stadtsenat dafür Ende Juni mit einer Gegenstimme frei.

Seit 7. Oktober ist das Areal nun für die Öffentlichkeit frei zugänglich. „Mit dem Schwarzbach-Areal haben wir den Waidhofnern ein weiteres Stück öffentlichen Raum zurückgegeben“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Gerade an heißen Sommertagen bietet dieses schöne Fleckchen einen willkommenen Rückzugsort mitten in der Stadt. Aber auch der goldene Herbst kann hier noch in vollen Zügen genossen werden.“

Auch für Veranstaltungen kann das Areal angemietet werden. Begehbar ist es zu festgelegten Zeiten vom Schlosshof aus.