Am Samstag, 12. Dezember, und Sonntag, 13. Dezember, finden in Niederösterreich Corona-Massentestungen statt. Dabei handelt es sich um Antigen-Schnelltests, die mittels Nasen-Rachenabstrich vorgenommen werden. Diese Tests sind freiwillig, kostenlos und richten sich grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger ab sechs Jahren.

In der Stadt Waidhofen werden in der Sporthalle und im Schloss Rothschild insgesamt acht Teststraßen eingerichtet. Dort kann man sich jeweils von 8 bis 19 Uhr auf Covid-19 testen lassen.

„Wir haben im Kampf gegen die Pandemie jetzt noch eine harte Zeit vor uns. Aber ich bin sicher, dass wir diese Situation in Waidhofen gemeinsam gut meistern können“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Die Massentests sind ein weiterer Schritt, um die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich einzudämmen. Je mehr Menschen sich testen lassen, umso effizienter ist das natürlich für die Gesamtsituation.“

Online-Anmeldung notwendig

Für den Massentest erhält jede Bürgerin und jeder Bürger ab 16 Jahren per Post eine persönliche Einladung mit einem exakten Testtermin. Minderjährige Kinder müssen von einem Erziehungsberechtigten zum Test begleitet werden. „Um lange Warteschlangen und Menschenansammlungen bei den Teststationen zu vermeiden, halten Sie diese Termine bitte nach Möglichkeit ein“, bittet der Stadtchef. Vor dem Testtermin ist auch eine Online-Anmeldung unter www.testung.at/anmeldung notwendig.

Zum Test selbst müssen Bürgerinnen und Bürger ihre eCard, einen Ausweis und wenn möglich einen Ausdruck der Anmeldung mitnehmen. Nach einer bis zwei Stunden kann das Ergebnis online unter www.testung.at/ergebnis selbst abgerufen werden. Nur bei einem positiven Test werden die betroffenen Personen aktiv von der Behörde verständigt.

Auch in den anderen Ybbstalgemeinden werden die Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Tagen via Brief mit den wichtigen Informationen zum Testverlauf und zur Testlokalität in ihrer Gemeinde informiert.