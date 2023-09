Waidhofen/Ybbs Damentrio des Landesklinikums belegte Platz 2 bei Vision Run

Das Damentrio aus dem LK Waidhofen/Ybbs mit den Läuferinnen Sophia Meneder, Emma Rülling und Tanja Jagersberger (von links) erreichte den 2. Platz beim Vison Run 2023. Foto: www.picture-it.at

Werbung Hilfswerk Anzeige Einsteigen in die mobile Pflege und Betreuung

30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesklinikums Waidhofen/Ybbs nahmen am 7. September mit tollen sportlichen Leistungen am Vision Run 2023 in St. Pölten teil. Ein Damentrio des LK Waidhofen erreichte den hervorragenden 2. Platz in der Laufwertung.

Am 7. September hieß es für 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LK Waidhofen/Ybbs aus allen Berufsgruppen rein in die Sportschuhe und Laufen oder Walken für den guten Zweck. Zehn Dreierteams waren beim 8. Vision Run am Start und bewiesen nicht nur Ausdauer, sondern auch soziales Engagement, indem sie sich dafür entschieden, beim Firmenlauf gemeinsam „Gutes zu tun“. Der Erlös aus den Startgeldern der Teilnehmenden wird für soziale Projekte verwendet. Ein Damenteam der chirurgischen Bettenstation mit den Läuferinnen Sophia Meneder, Emma Rülling und Tanja Jagersberger erreichte mit einer Zeit von 01:11:34,5 den sensationellen zweiten Platz in der 5-km-Laufwertung. „Eine wirklich beachtliche Leistung, vor allem beim neuen Teilnehmerrekord von 3.261 Starterinnen und Startern aus über 120 Firmen. Wir sind wirklich stolz auf unsere Kolleginnen!“, gratulierte das Pflegeteam der Chirurgie. „Gemeinsam Gutes tun!“ – das war das Motto der 30 erfolgreichen Starterinnen und Starter aus dem Landesklinikum Waidhofen/Ybbs beim Vision Run in St. Pölten. Foto: Karl Streicher Glückwünsche für das erfolgreiche Trio, aber auch für alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Herausforderung für den guten Zweck gemeinsam bewältigten, kamen auch von Betriebsratsvorsitzendem Karl Streicher, der selbst für das LK Waidhofen/Ybbs mit am Start war.