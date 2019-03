Für Diskussionen in der montäglichen Sitzung des Waidhofner Gemeinderats sorgte der Kunstrasenplatz bei der Sporthalle. Weil Anrainern in der Ludwig-Halauska-Straße immer wieder Fußbälle über den sechs Meter hohen Zaun in die Gärten geschossen werden, soll der Zaun auf zwölf Meter erhöht werden. Kostenpunkt: 89.264,17 Euro.

SPÖ-Gemeinderat Armin Bahr eröffnete die Debatte mit der Frage, ob eine Investition in dieser Höhe wirklich notwendig sei. Er selbst nutze den Fußballplatz mit der SG Waidhofen oft, es komme aber nur selten vor, dass Bälle über den Zaun geschossen würden. Bürgermeister Werner Krammer (WVP) antwortete, er wundere sich auch, offenbar werde da absichtlich drüber geschossen. Der Stadtchef hielt fest, dass sich die Anrainer in den letzten zwei Jahren mehrfach bei ihm über die Situation beklagt hätten und angekündigt hätten, einen Anwalt einschalten zu wollen, sollte der Zaun nicht erhöht werden. Es sei schon vorgekommen, dass ein Fußball nur wenige Meter von einem Kleinkind entfernt im Garten gelandet sei.

Der Stadtchef verwies auf einen Richterspruch, bei dem in einem ähnlichen Fall entschieden wurde, dass Anrainer das Eindringen eines Balls in den Privatbereich nicht dulden müssen und dies dem Grundnachbarn – in diesem Fall der Stadt – untersagen können.

Elsner: "Nicht gut überlegt"

Keinen Grund für eine Erhöhung sieht hingegen FUFU-Stadtrat Martin Dowalil. Die Richtlinien für Sportanlagen würden lediglich eine Ballfanganlage in der Höhe von sechs Metern quer und vier Metern längs vorsehen. Auch wenn quer über den Platz Fußball gespielt werde, sei somit mit dem Status quo alles abgedeckt.

Er bestreite diese Richtlinien nicht, sagte Krammer, verwies aber abermals auf die Judikatur und auf einen Grundsatzbeschluss zur Zaunerhöhung, der im Vorjahr im Stadtsenat einstimmig beschlossen wurde.

Dass sich die ursprünglich kalkulierten Kosten von 80.000 Euro für die Zaunerhöhung nun auf knapp 90.000 Euro erhöhen, stieß UWG-Mandatar Michael Elsner sauer auf. Eine derartige Investition für zwei Anrainer aufgrund eines Stadtsenatsbeschlusses, an dem die UWG nicht beteiligt war, zu tätigen, sei nicht gerechtfertigt, meinte Elsner und kritisierte die Entscheidung der Stadt, die Sporthalle neben dem Kunstrasenplatz zu sanieren anstatt sie – wie ursprünglich angedacht – am Standort des jetzigen Kunstrasenplatzes neu zu errichten. Der Kunstrasenplatz wäre dann am Standort der jetzigen Sporthalle wieder aufgebaut worden. „Man hat sich das nicht gut überlegt“, bekrittelte Elsner.

FPÖ bei Erhöhung des Zauns uneins

Diesen Vorwurf wies der Bürgermeister zurück. Mit der ursprünglichen Kostenschätzung sei die Entscheidung für eine Sanierung statt eines Neubaus aus damaliger Sicht fundiert gewesen, sagte er.

Letztendlich verweigerten SPÖ, FUFU, Grüne, UWG und FPÖ-Gemeinderat Dieter Bures der Zaunerhöhung ihre Zustimmung. Sie wurde von der WVP und FPÖ-Mandatar Karl-Heinz Knoll beschlossen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt galt es dann, 111.000 Euro für die Sanierung eines Wasserrohrbruchs unterhalb des Kunstrasenplatzes freizugeben. Dem stimmten nur WVP und FPÖ zu. Die anderen Parteien verweigerten mit Verweis auf die umstrittene Zaunerhöhung ihre Zustimmung. Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler regte außerdem an, als „plastikfreie Gemeinde“ doch den Kunstrasenplatz durch einen Rasenplatz zu ersetzen.