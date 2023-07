Decorating Company Wildling siegt bei Möbel & Design Guide Award

Am 27. Juni fand in der Wiener Galerie 1200 Days of Art die Preisverleihung des Möbel & Design Guide Award statt. Das Waidhofner Unternehmen Decorating Company Wildling erhielt für seine herausragende Leistung in der Kategorie „Bester Fachhändler Raumausstattung“ den 1. Platz.

Ulrike Wildling nahm in Begleitung ihrer Tochter Nicole Wildling-Dowalil und der langjährigen Mitarbeiterin Josefa Rettensteiner den Award entgegen, überreicht von den Herausgebern des Möbel & Design Guide, Anna M. Del Medico und Michael Stein.