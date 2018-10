Derzeit ist die historische Dampflok Yv.2 des Clubs 598 noch in einem Schuppen beim Hauptbahnhof am Areal der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG abgestellt.

Bis Jahresende müssen die Eisenbahnfreunde das Areal jedoch räumen, ansonsten droht die Exekution. Dies wurde in einem Vergleich zwischen der NÖVOG und dem Club 598 am Bezirksgericht Waidhofen im Februar festgelegt. Seitdem ist der Eisenbahnverein auf der Suche nach einer neuen Bleibe für das 122 Jahre alte Gefährt.

Mit Bescheid vom 5. September wurde das alte Dampfross nun vom Bundesdenkmalamt unter Denkmalschutz gestellt. Die in der K&K-Zeit im Jahre 1896 erbaute Yv.2 gilt somit als „technisches Denkmal“. „Das ist wirklich eine Sensation“, freut sich Club-598-Obmann Siegfried Nykodem. Der Wert der Lok wird auf über eine Million Euro geschätzt. Am Tag des Denkmals am Sonntag konnte die Dampflok beim Hauptbahnhof besichtigt werden.