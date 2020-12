Als erster Standort in ganz Österreich erhielt das Landesklinikum Waidhofen einen neuen, hochmodernen Computertomographen (CT). Der alte, im Jahr 2007 in Betrieb genommene CT wurde durch ein neues Modell vom Gerätetyp „X-cite“ ersetzt.

Das neue Gerät arbeitet mit einer geringeren Strahlendosis. Eine große Geräteöffnung soll einen höheren Komfort für die Patienten bieten. Sensoren erkennen Größe und Gewicht der Patienten, was – in Kombination mit weiteren patientenspezifischen Daten – eine optimale Einstellung für die Untersuchung ermöglicht. Über eine in der Gehäuseöffnung integrierte Kamera hat das Krankenhauspersonal die Patienten während der Untersuchung im Blick.

Während der zweiwöchigen Umbauphase des CT wurden die Untersuchungen in einem CT-Container durchgeführt. So konnte die medizinische Versorgung aufrechterhalten werden.