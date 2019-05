Kurz, aber nicht einstimmig verlief die Sitzung des Waidhofner Gemeinderats am vergangenen Montag.

SPÖ, Liste FUFU und Grüne enthielten sich bei einem Grundsatzbeschluss zum Breitbandausbau im ländlichen Raum der Stimme. Da die nöGIG den weiteren Breitbandausbau in der Pilotregion nicht wie vorgesehen umsetzen kann, wurde mit diesem Beschluss nun eine Finanzierungsmöglichkeit abgesegnet, um die letzten rund 600 Haushalte im Waidhofner nöGIG-Gebiet in den nächsten drei Jahren doch an das Breitbandnetz anbinden zu können. Das beschlossene Investitionsmodell sieht vor, dass die Stadt das Glasfasernetz selbst baut und später an die nöGIG oder einen anderen Netzbetreiber verkauft bzw. es zur Nutzung überlässt. 4,8 Millionen Euro sind dafür im mittelfristigen Budget vorgesehen, wobei man davon ausgeht, diesen Betrag durch Förderungen deutlich reduzieren zu können. Der Liste FUFU ist dieses Modell zu schwammig, die SPÖ hält es nur im Einzelfall für sinnvoll.

Mit dem Beschluss werde lediglich die rechtliche Organisationsform für die Abwicklung geschaffen, der tatsächliche Ausbau der einzelnen Gebiete werde separat vom Gemeinderat beschlossen, hielt WVP-Bürgermeister Werner Krammer fest.

Im nächsten Tagesordnungspunkt war es dann schon so weit: Für die Mitverlegung der Lichtwellenleiter-Leerverrohrung beim Wasserleitungsprojekt der Wassergenossenschaft Urnbachtal gab der Gemeinderat 60.000 Euro frei. Die SPÖ stimmte diesem Einzelfall zu. Liste FUFU und Grüne enthielten sich der Stimme.