Drei unbekannte Täter stahlen am Mittwoch der Vorwoche Herrenparfum aus der BIPA-Filiale am Unteren Stadtplatz. Die drei Männer betraten die Filiale kurz vor 12 Uhr. Während einer das Geschäft gleich wieder verließ, nahmen die anderen beiden im vorderen Bereich der Filiale zwei Herrenparfums aus dem Regal, gingen damit in den hinteren Bereich, nahmen die Fläschchen dort aus der Verpackung und steckten sie in ihre Jacken. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen. Alle drei Männer haben einen weißen Hauttyp und dürften zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Einer der drei hat links und rechts am Hals Tätowierungen.