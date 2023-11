Drei neue Oberstudienräte und ein Oberschulrat an der HTL

Im Rahmen des Tages der Schulentwicklung wurden fünf besonders engagierte Lehrkräfte aus dem HTL-Kollegium ausgezeichnet. Direktor Harald Rebhandl überreichte Birgit Walterskirchen, Josef Leichtfried, Konrad Rumetshofer und Robert Fuchs die Dekrete des Bundespräsidenten über die Verleihung des Berufstitels „Oberstudienrätin/Oberstudienrat“ bzw. „Oberschulrat“. Oberstudienrat Reinhard Schimböck erhielt aus den Händen des Direktors das Goldene Schulsportgütesiegel.

Oberstudienrätin Birgit Walterskirchen unterrichtet seit mehr als 20 Jahren die Fächer Wirtschaft und Recht bzw. Betriebstechnik. Sie war Initiatorin der Junior Companies, die Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrgangs der Abteilung Wirtschaftsingenieure hautnah erleben lässt, was es heißt, ein real wirtschaftendes Unternehmen zu gründen, und zwar von der Projektidee über die Produktion bis zu Verkauf und Jahresabschluss. Bei der Idee, mehr Mädchen für die Ausbildung an der HTL zu begeistern, war die neue Oberstudienrätin federführend.

Oberstudienrat Josef Leichtfried ist aus der Abteilung Elektrotechnik nicht wegzudenken. Bis spät nachts tüftelt er bisweilen an verschiedensten Projekten, die noch mehr Strom oder Ampere fließen lassen. Dank seines Engagements konnte die HTL im Dezember 2017 den ersten begehrten proHTL- Sieg mit der Diplomarbeit Falco (Facility Assistant and Laboratory CoBot) an die HTL holen.

Oberstudienrat Konrad Rumetshofer engagiert sich auf allen Ebenen für Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer. Der beliebte Religionslehrer und Ideengeber für zahlreiche Schulmessen oder religiöse Feierlichkeiten im Advent oder in der Fastenzeit ist seit vielen Jahren Organisator und Begleitlehrer bei Exkursionen und Wanderungen aller Art. Er organisiert Seminare zur Suchtprävention und achtet darauf, dass die jungen Technikerinnen und Techniker ihren Erste-Hilfe-Kurs absolvieren können bzw. dass die Lehrkräfte Auffrischungskurse in Erster Hilfe besuchen.

Oberschulrat Robert Fuchs unterrichtet seit Beginn der 2000er-Jahre an der HTL in der Werkstätte für Maschinenbau die Fächer Arbeitsvorbereitung, Grundausbildung und Roboterlabor. Ihm ist es zu verdanken, dass die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr am Schulschluss originelle Workshops besuchen können. Er ist Mitglied der Personalvertretung und im Team des Absolventenvereins. Zuvor war Fuchs viele Jahre als Werklehrer an der Mittelschule Ardagger tätig, um die Kinder dort frühzeitig für die HTL zu begeistern.

Die Schulgemeinschaft gratuliert der Oberstudienrätin, den beiden Oberstudienräten und dem Oberschulrat herzlich zu den Auszeichnungen und wünscht auch in Zukunft viel Freude bei der Unterrichtstätigkeit.