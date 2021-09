Zum Goldkonzert lud die Musik- und Kunstschule Waidhofen-Ybbstal am vergangenen Freitag in den Kristallsaal. Die Schwestern, Daniela (Violoncello), Katharina (Violine) und Michaela Sitz (Violine), traten auf die Bühne, um ihr Können vor einer fachkundigen Jury unter dem Vorsitz von Musikschuldirektor Christian Blahous unter Beweis zu stellen. Begleitet wurden sie von Carol Klaus und Elena Biedma Fierro am Klavier. Als erste beeindruckte Katharina Sitz (Violine) mit Stücken von J. S. Bach, Johan S. Svendsen und W. A. Mozart.

Daniela Sitz (Violoncello) begeisterte danach mit einem anspruchsvollen Programm aus Stücken von G. B. Sammartini, G. Goltermann und H. Haydn, das sie sowohl klangfarblich als auch technisch auf sehr hohem Niveau meisterte.

Als letzte brillierte Michaela Sitz als Solistin an der Violine. Mit Werken von W. A. Mozart, A. Rubinstein und T. Vitali gelang es ihr ebenfalls, die Jury zu für sich einzunehmen.

Am Ende des Goldkonzerts faszinierten die Drillinge gemeinsam mit Katharina Six mit der Nummer „Knives Out Theme“ von N. Johnson. Alle drei Musikerinnen legten die Goldprüfung „mit ausgezeichnetem Erfolg“ ab.