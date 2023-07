Mobilität E-Auto für Carsharing-Verein Waidhofen/Ybbs

Mobilitätsstadtrat Erich Leonhartsberger, Jakob Anger und Katharina Schallauer vom Verein für Carsharing in Waidhofen und Bürgermeister Werner Krammer (von links) bei der offiziellen Schlüsselübergabe. Foto: Stadt WaidhofenYbbs

U m nachhaltige Mobilität in Waidhofen an der Ybbs zu unterstützen, stellt die Stadt dem „Verein für Carsharing in Waidhofen“ ein Elektroauto zur Verfügung.

In der Innenstadt von Waidhofen ist der „Verein für Carsharing in Waidhofen“ seit einigen Jahren aktiv und verzeichnet stetig steigende Mitgliederzahlen. Um den Verein zu unterstützen und emissionssparende Mobilität zu fördern, stellt die Stadt dem Verein ein Elektroauto der Marke Opel Corsa-e zur Verfügung. Kürzlich wurde die Nutzungsvereinbarung für das Fahrzeug unterzeichnet. „Wir freuen uns, dass den Vereinsmitgliedern nun auch ein Elektroauto zur Verfügung steht. Durch den zentralen Standort beim Kinoparkplatz soll es für viele Personen möglichst wohnortnahe erreichbar sein, so dass mehr Waidhofnerinnen und Waidhofner auf ihr Zweit- und auch Erstauto verzichten können. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen“, freuen sich Vereinsobfrau Katharina Schallauer und Vereinsgründer Jakob Anger.