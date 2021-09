Über 80 Essen pro Tag werden täglich im Rahmen von „Essen auf Rädern“ zugestellt. Transportiert werden die Speisen ab sofort ausschließlich mit E-Autos. Drei Fahrzeuge sind derzeit im Einsatz. „Als Stadt haben wir im Bereich des Klimaschutzes und der erneuerbaren Energien eine gewisse Vorbildfunktion, die wir sehr ernst nehmen. Dazu gehört es auch, die städtischen Fahrzeuge sukzessive auf E-Mobilität umzustellen“, halten Bürgermeister Werner Krammer und Vizebürgermeister Armin Bahr fest.

Auch in anderen Bereichen der Stadtverwaltung werden die Fahrzeuge nun Schritt für Schritt durch E-Fahrzeuge ersetzt. Das neue Poolfahrzeug des Rathauses fährt mit Strom, ebenso wie der EMIL-Dorfbus in Windhag und das EMIL-Dorftaxi GEH‘NI in Konradsheim und St. Georgen/Klaus. Auch im Ortsteil Wirts wird demnächst ein E-Fahrzeug zur gemeinschaftlichen Nutzung angeschafft.