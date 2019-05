Das Konzert „Als ich nachher von dir ging“ war nach einer Klavier-Matinee mit Claire Huangci und einem Wienerlied-Programm von Günter Groissböck am Sonntag bereits der dritte fulminante Höhepunkt des Waidhofner Klangraums.

Mit einer Episode aus der Mitte des 14. Jahrhunderts in Italien verfassten Novellensammlung „Il Decamerone“ von Giovanni Boccaccio, die über Jahrhunderte als von der Kirche verpönt galt, starteten die Rezitatoren Chris Pichler und Martin Schwab in das vielfältige Programm, in dem die vorgetragenen Texte, die sich von fein und genüsslich erotisch über frivol bis deftig spannten, mit der wunderbaren Musik des Vivid Consorts verwoben wurden.

Großteils englische Flötenliteratur mit Gesang aus dem späten Mittelalter über die Renaissance bis zum Barock boten die drei Virtuosinnen. Erotisch gewürzte Texte von Bertolt Brecht, Johann Wolfgang von Goethe, Wolfgang Amadeus Mozart, Joachim Ringelnatz bis Arthur Schnitzler und Loriot begeisterten das Publikum.