Ein Tag in Dirndl und Lederhose

Am vergangenen Sonntag lud die Volkskultur Niederösterreich wieder zum Tragen von Dirndl und Tracht ein. In Waidhofen an der Ybbs ist der Dindlgwandsonntag bereits zu einer der beliebtesten Traditionen geworden, gefeiert wurde im herrlichen Ambiente des Schlosshofs.

Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer, Stadtrat Franz Sommer, Julia Sattler, Obfrau Nicole Hartung und Bürgermeister Werner Krammer (von links) freuten sich über den gut besuchten Dirndlgwandsonntag. Foto: Christa Hochpöchler

Die Trachtenmusikkapelle Konradsheim gestaltete den feierlichen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Anschließend spielte die Gruppe „Sunnwend-Musi“ zum Frühschoppen auf.

Die Gruppe „Sunnwend-Musi“ gestaltete den Frühschoppen: Tobias Zeiser, Simon Maderthaner, Petra Humpel, Augustin Weissensteiner, Gerald Pechhacker und Jörg Huber (von links). Foto: Christa Hochpöchler

Zur Freude der Besucher traten die Gaflenzer Schuhplattler mit einigen Tänzen auf. Foto: Christa Hochpöchler

Viel Applaus erntete die Designerin Christa Steinauer von der Trachtenmanufaktur FREIWILD für die Präsentation der neuesten Herbst- und Winterkollektion.

Antonia, Miriam, Emma und Sophie (von links) beobachteten die Modenschau sehr aufmerksam. Foto: Christa Hochpöchler

Als Letztes betraten Braut und Bräutigam in Tracht den Laufsteg. Den Brautstrauß fingen Pia Meyer (Mitte) und Ramos Simao (rechts), Delia Meyer (links) applaudierte. Foto: Christa Hochpöchler

Den Besuchern wurden Schmankerl vom Biohof Zillach geboten, das Team der Goldhaubengruppe rund um Agnes Hirsch servierte die berühmten „gebackenen Mäuse“ und vom Biohof „Mitterholz“ kamen hervorragende Getränke.