Wie in vielen anderen Gemeinden auch, müssen in Waidhofen coronabedingt viele Adventveranstaltungen abgesagt werden. Auch die Flammende Lichterweihnacht, die traditionellerweise immer im Rothschildschloss sowie im Schlosspark stattgefunden hat, fällt heuer ins Wasser. „Wir werden dieses Jahr eine etwas andere Adventzeit erleben. Gänzlich wollen wir jedoch nicht auf unsere geliebten Traditionen verzichten“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Unter dem Motto „Advent findet Stadt“ erstrahlt Waidhofen auch heuer wieder in prächtigem, vorweihnachtlichem Lichterglanz. Bereits in der Vorwoche wurde die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt aufgehängt. Weihnachtliche Gestecke zieren wieder die Waidhofner Fußgängerzone. Auch der Schlosspark erstrahlt – ganz im Sinne der sonst stattfindenden Lichterweihnacht – in vielen vorweihnachtlichen Lichtern. Zwar werden sich heuer am Schlossareal keine Aussteller finden, doch in Weihnachtsstimmung versetzt der Schlosspark allemal. Auch ein Christkindlpostamt wurde eingerichtet, wo Jung und Alt bereits jetzt ihre Wünsche in Briefform deponieren können. Sobald das 5-Elemente-Museum wieder geöffnet hat, erwarten die Besucher dort Schauhandwerk und eine Krippenausstellung.

Sollte es Corona nach dem Lockdown zulassen, wird es an den Adventwochenenden ein abwechslungsreiches Programm für Kinder – natürlich unter Einhaltung der Coronamaßnahmen – geben. Nähere Infos werden noch bekannt gegeben.

24 Adventfenster schmücken die Stadt

Natürlich darf auch die Waidhofner Adventfensterreise nicht fehlen. Insgesamt werden 24 Fenster in der Innenstadt festlich geschmückt und am jeweiligen Tag dann beleuchtet. Am Ende der Adventzeit erstrahlen dann alle 24 Fenster und machen die Stadt zu einem großen Adventkalender. Einen weiteren besonderen Adventkalender bietet nun das Stadt.Depot an: Im „kost.baren Adventkalender“ finden sich genussvolle Köstlichkeiten sowie kleine Aufmerksamkeiten und Gutscheine von Betrieben und Einrichtungen der Stadt. Abgerundet wird der Kalender mit Stadtprodukten aus dem Stadt.Depot. Der kost.bare Adventkalender ist auf 30 Stück limitiert und kostet 89 Euro. Bestellt werden kann er unter 07442/511471 oder magdalena.stoeger@waidhofen.at. Nach Vorabüberweisung kann der Kalender dann mittwochs und freitags im Stadt.Depot abgeholt werden.