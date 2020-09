Zum bereits zehnten Mal lud der Verein Filmzuckerl in Waidhofen heuer zum Schlosshofkino. Einmal mehr wurden dabei im stimmungsvollen Ambiente des Schlosshofs von Schloss Rothschild vier hochkarätige Filme gezeigt. Der Schwerpunkt lag dabei heuer auf dem österreichischen Film. Die Eröffnung des diesjährigen Schlosshofkinos mit „Born in Evin“ von Maryam Zaree musste wetterbedingt in den Plenkersaal ausweichen, alle anderen drei Vorstellungen konnten aber unter Sternenhimmel über die Bühne gehen. Das Publikumsinteresse war auch heuer wieder groß. Trotz Covid-19-Beschränkungen fanden sich insgesamt 559 Zuschauer beim heurigen Sommerkino ein.

Einen würdigen Abschluss fand das Schlosshofkino am Dienstag, 25. August, mit der Österreichpremiere von „Ein bisschen bleiben wir noch“, Regisseur Arash T. Riahis preisgekrönter Verfilmung von Monika Helfers Roman „Oskar und Lilli“. Riahi hat den Roman aus 1994 ins Heute gehoben und einen ebenso poetischen wie berührenden Film geschaffen, der von seinen großartigen jungen Hauptdarstellern getragen wird. Zur Vorführung von „Ein bisschen bleiben wir noch“ beim Schlosshofkino Waidhofen konnte der Verein Filmzuckerl Regisseur Arash T. Riahi, die beiden jungen Darsteller Leopold Pallua und Anna Fenderl sowie Schauspielerin Alexandra Maria Nutz in Waidhofen begrüßen. Im Gespräch mit Filmzuckerl-Obmann Andreas Kössl berichteten sie im Anschluss an die Vorführung über die Arbeit am Film und standen dem Publikum bereitwillig Rede und Antwort.