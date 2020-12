Die Innenstadt gilt als das Einkaufszentrum von Waidhofen. „Die Stadt war am Montag gut besucht“, zieht Waidhofens Stadtmarketing-Obfrau Margit L. Watzinger ein positives Resümee vom ersten Einkaufstag nach der Wiedereröffnung.

„Die Leute genießen die Dekoration und das Flanieren. Sie halten dabei auch Abstand und warten gegebenenfalls vor den Geschäften. Verkauft wurde auch einiges – eigentlich ein perfekter Tag. Die Verkäuferinnen haben alle gesagt: So kann es weitergehen.“ Von Rabattaktionen und Preisschlachten, wie in manchen Medien berichtet wird, hält die Stadtmarketing-Obfrau wenig. „Das ist nicht notwendig, das erwartet sich der Konsument auch gar nicht“, sagt sie. In Waidhofen sei die Wertschätzung auf beiden Seiten, also beim Händler und beim Konsumenten, zu spüren. „Wir alle haben uns wieder aufs Einkaufen gefreut“, ist Watzinger zufrieden.

Dass die vergangenen Wochen nicht einfach für die Geschäfte und Dienstleister in der Waidhofner Innenstadt waren, weiß auch Innenstadtkoordinator Johann Stixenberger: „Wenn so lange zu ist, verstärkt das die Internetkäufe.“ Hinzu komme auch, dass das Einkaufen ohne Kaffeehaus oder Mittagessen weniger attraktiv sei. „Ich appelliere an die Leute, bewusst in der Region einzukaufen, damit die Unternehmen wieder gestärkt werden und eine Chance zum Überleben haben“, will Stixenberger die Waidhofner motivieren.