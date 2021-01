Die Abschiebung von drei Schülerinnen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Wien ruft nicht nur in der Bundeshauptstadt Proteste hervor.

Wien Abschiebungen sorgen für Koalitionskonflikt

Auch in Waidhofen wird es am Sonntag eine Protestveranstaltung geben. Die Waidhofner Klima- und Menschenrechtsaktivisten Raphael Kößl und Georg Wagner laden am kommenden Sonntag, 15 Uhr, zu einer Kundgebung vor dem Rathaus ein, um von der Bundesregierung die Rückholung der abgeschobenen Familien und eine menschenwürdige Asylpolitik einzufordern.

„Wir sind wütend und empört und fassungslos über das Vorgehen des Innenministers und das Schweigen des Bundeskanzlers“, heißt es dazu auf Facebook. „Ihre Politik der vergangenen Jahre und ihre (Un)Tätigkeit der vergangenen Stunden und Tage haben dazu geführt, dass österreichische Kinder mitten in der Nacht in ein fremdes Land verfrachtet werden. Von Polizeihunden und WEGA-Beamten eskortiert.“

Die Veranstalter der Kundgebung rufen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu auf, mit einem verordnungskonformen Mund-Nasen-Schutz zum Protest zu kommen.

„Es ist unser Land. Wir alle sind dafür verantwortlich, was hier passiert“, halten die Veranstalter fest.