„Viva la musica!“ – unter diesem Motto spielte die Musikschule Waidhofen-Ybbstal am Samstagvormittag in der Waidhofner Innenstadt auf. An zwei musikalischen Stationen – beim Stadtcafé Hartner am Oberen Stadtplatz und zwischen der Weinstube und dem Café Erb am Unteren Stadtplatz – sorgten Musikschulensembles für beste Stimmung.