Vor rund 500 Jahren haben beherzte Waidhofner das Leben der Bewohner der Stadt beschützt und ihr Hab und Gut gegen Angreifer verteidigt. Von ihren Taten berichten zwar Protokolle und die große Inschrift am Stadtturm – die meisten Namen der Bürger, die auf der „Schwarzen Wiese“ in Kreilhof gekämpft haben, sind allerdings vergessen.

Stadtpfarre Seit der Woche nach Pfingsten wird der Zeysl-Epitaph an der Südwand der Waidhofner Stadtpfarrkirche restauriert. Insgesamt müssen dafür 33.000 Euro aufgebracht werden, 15.000 davon trägt die Pfarre selbst.

An einen dieser tapferen Bürger erinnert jedoch noch die Inschrift auf dem Grabstein an der Südwand der Waidhofner Stadtpfarrkirche: an Erhard Zeysl. Zeysl ist 1514 und 1518 als Stadtrichter von Waidhofen belegt und verstarb im Jahr 1526. Sowohl Erhard Zeysl als auch seine Gattin Margarete und sein Sohn Johann sowie Ratsherr Sebastian Zeysl fanden unter dem Grabstein an der Stadtpfarrkirche ihre letzte Ruhestätte.

Der Renaissance-Epitaph zählt zu einem der bedeutendsten Artefakte Waidhofens – auch wenn der Name des Meisters, der dieses Werk schuf, unbekannt ist. Der Grabstein besteht aus einem rechteckigen Sandsteinrelief, das durch eine schlanke Säule in zwei Teile gegliedert ist: Links wird der Abschied Christi von seiner Mutter, rechts die sogenannte „Gregoriusmesse“ gezeigt. Im Rundbogenfeld über dem Sandsteinrelief wird die Kreuztragung Christi dargestellt. Am unteren Rand ist eine zweizeilige Grabinschrift angebracht.

Art und Form des Denkmals verraten etwas über den Wohlstand der Familie Zeysl, die dargestellten Motive sprechen von der ungebrochenen Katholizität der an dieser Stätte Ruhenden.

Abwitterungen der Steinsubstanz

An allen Reliefs nagte mittlerweile aber der Zahn der Zeit: Sie weisen Fehlstellen, große Verschmutzungen und Abwitterungen der Steinsubstanz auf. Die ursprünglich farbige Fassung ist völlig verloren gegangen. Um das Kunstwerk zu erhalten, ist eine Restaurierung notwendig. Die Kosten für diese belaufen sich auf 33.000 Euro, wovon die Pfarre circa 15.000 Euro aufbringen muss. Dafür sucht der Pfarrkirchenrat Kunstmäzene und Sponsoren, die der Pfarre bei der Sanierung finanziell unter die Arme greifen (Spendenkonto siehe weiter unten).

Die restlichen 18.000 Euro werden voraussichtlich von Subventionen getragen. Die Restaurierungsarbeiten starteten bereits nach Pfingsten, die Firma Leichtfried konnte das Schutzdach bereits fertigstellen.

Bei den Spendenaufrufen, die die Pfarre per Post ausgesendet hat, wurde versehentlich ein falscher IBAN angegeben. Die Pfarre bittet alle, deren Überweisung nicht funktioniert hat, dies mit dem korrekten IBAN noch einmal zu versuchen.