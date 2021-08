Er war eine Legende und er war der letzte Bürgermeister der selbstständigen Gemeinde Zell an der Ybbs, bevor diese vor fast 50 Jahren in die Großgemeinde Waidhofen eingegliedert wurde.

37 Jahre lang diente Pöchhacker der Öffentlichkeit als Mandatar im Gemeinderat. 1955 wurde der ÖBB-Lokführer dreißigjährig als SPÖ-Mandatar in den Zeller Gemeinderat gewählt. Bereits in seiner zweiten Periode avancierte er 1960 zum Vizebürgermeister, um von 1967 bis 1972 dem Gemeinderat als letzter Zeller Bürgermeister vorzustehen.

Mit dem Zusammenschluss der Gemeinden zur Großgemeinde Waidhofen übernahm Pöchhacker 1972 einen Stadtsenatssitz, den er bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik 1992 innehatte. 20 Jahre lang trug er als Obmann des Ausschusses für Wasserversorgung Verantwortung für den Ausbau der vorbildlichen Wasserwirtschaft der Stadt, wobei er mit Wasserwerksleiter Franz Edelmayr richtungsweisende Neuerungen in die Wege leitete.

Mehrmals ausgezeichnet

Pöchhacker erhielt für sein Wirken zahlreiche Ehrungen, darunter den Ehrenring der Stadt Waidhofen, 1973 das bronzene und 1995 das goldene Ehrenzeichen des Landes NÖ sowie die Viktor-Adler-Plakette der österreichischen Sozialdemokratie.

Im Namen der SPÖ Waidhofen verabschiedete sich beim Begräbnis Gemeinderat Erich Leonhartsberger von Pöchhacker. „Bereits mit 24 Jahren, im Jahr 1949, ist er der SPÖ beigetreten und war somit unglaubliche 72 Jahre der österreichischen Arbeiterbewegung und der SPÖ verbunden, 15 Jahre davon SPÖ-Fraktionsvorsitzender in Waidhofen“, sagte Leonhartsberger. „Er hat sich darüber hinaus immer auch für soziale und Freiwilligenvereine wie die Feuerwehr und das Rote Kreuz engagiert“, sagte Leonhartsberger.

Auch wenn er sich im Alter von 70 Jahren konsequent aus der Politik zurückgezogen hat, hat er sich bis zuletzt immer wieder laufend nach Dingen in der Waidhofner Politik erkundigt und diskutiert und in geselliger Runde und beim Kartenspielen am Pumperer-Stammtisch gerne Meinungen ausgetauscht. „Neben dem öffentlichen Leben war Sepp Pöchhacker auch immer die Familie sehr wichtig. Im Haus am Zeller Hauptplatz haben drei Generationen zusammengewohnt.“