Seit 13. Dezember gelten die neuen Fahrpläne für Bus und Bahn im Ybbstal.

Diese betreffen zum einen den Stadtverkehr in Waidhofen. Das Angebot des Citybusses wurde optimiert und die Citybahn fährt nun im Halbstundentakt.

Zum anderen kommt mit dem neuen Fahrplan auch eine Ausweitung der Betriebszeiten auf der Rudolfsbahn. So fahren nun zusätzliche Züge von Amstetten nach Waidhofen um 22.05, 23.05 und 0.11 Uhr und von Waidhofen nach Amstetten um 21.31 und 22.31 Uhr. Außerdem hält der Zug, der um 7.35 Uhr von Waidhofen startet, nur in Rosenau und Ulmerfeld-Hausmening und ist somit in nur 20 Minuten in Amstetten.

„Ein attraktiv gestaltetes öffentliches Verkehrsangebot ist nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger unverzichtbar. Nachhaltige Mobilität trägt essenziell dazu bei, unsere Klimastrategie umzusetzen“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer.

Die Fahrpläne des Verkehrsverbund Ost-Region kann man auf vor.at abrufen und downloaden. In ausgedruckter Form sind die Citybus-Linien sowie das Fahrplanheft im Bürgerservice des Rathauses erhältlich.