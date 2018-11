Ein Bild von zwei leeren Sesseln postete die Volksschule Plenkerstraße Anfang der Vorwoche auf ihrer Facebook-Seite. „Warum bleiben diese Plätze morgen frei?“, war dazu zu lesen. Mit dem Facebook-Eintrag drückt die Lehrerschaft der Schule ihre Fassungslosigkeit über die Abschiebung einer gut integrierten fünfköpfigen ukrainischen Familie vergangene Woche aus.

Die Familie war vor einem Jahr nach Waidhofen gekommen, zuvor war sie zwei Jahre lang in einem Flüchtlingsquartier in Horn untergebracht. Die beiden leeren Sessel auf dem Facebook-Foto gehörten den zwei neunjährigen Zwillingsbuben der Familie, die sich in der Volksschulklasse gut aufgehoben fühlten. Dass die Buben nun ganz plötzlich von ihren Klassenkameraden getrennt wurden und nicht mal mehr das Schuljahr abschließen durften, können die Lehrer nicht verstehen.

„Wir wollen uns gegen derartige Grauslichkeiten aussprechen und treten für ein humanitäres Bleiberecht ein.“Norbert Hummer

„Es macht uns als Schulgemeinschaft traurig, über Schicksale in den Medien zu hören, dass Familien in die Ungewissheit abgeschoben werden. Noch trauriger stimmt es uns aber, wenn es unsere eigenen Schüler betrifft, mit denen wir viel Zeit verbracht haben“, heißt es in dem Facebook-Eintrag. Die Mutter habe ihre Kinder bei den Hausaufgaben stets unterstützt. Der Vater, der als Asylwerber nicht arbeiten durfte, habe sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Der Facebook-Eintrag sorgte für zahlreiche Reaktionen, die sich von der Abschiebung der Familie erschüttert zeigten. Volksschuldirektorin Ruth Salamon wollte das Posting gegenüber der NÖN nicht näher kommentieren. Es sei darin bereits alles gesagt.

Der dritte Sohn der Familie besuchte das Waidhofner Gymnasium. Auch dort ist man von der Abschiebung der Familie zutiefst betroffen.

Krammer: "Sollte Länder und Gemeinden mehr einbinden"

Der Elternverein der Volksschule sei über die Abschiebung der Buben nicht informiert gewesen, berichtet Obmann Gunnar Scholz. Auch die Gemeinde habe keine Information bekommen, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Er habe davon erst über Facebook erfahren. „Ich würde mir hier mehr Bewegung der Bundesregierung wünschen“, sagt der Stadtchef. „Man sollte die Länder und Gemeinden wieder mehr einbinden, das humanitäre Bleiberecht wieder verstärkt anwenden und angesichts des Facharbeitermangels die Lehre für Asylwerber ermöglichen.“

Tief betroffen von der Abschiebung der ukrainischen Familie zeigt sich auch Integrationsstadträtin Beatrix Cmolik (WVP). „Ich bin sehr unglücklich über dieses Vorgehen. Man sollte gut integrierte Flüchtlinge dableiben lassen. Mit dem humanitären Bleiberecht wäre das möglich.“ Der Bürgermeister habe hier sehrwohl ein offenes Ohr, hält Cmolik fest. „Auf höherer politischer Ebene ist das aber nicht der Fall. Ich habe den Eindruck, dass es da derzeit nur darum geht, Gesetze zu exekutieren.“

Ein Einzelfall ist diese Abschiebung nicht. Immer wieder würde es in Waidhofen zu Abschiebungen kommen, berichtet der Obmann des Vereins Mit-Menschen Andreas Schauer. „Man hat den Eindruck, dass derzeit viele Verfahren abgeschlossen werden und dabei sehr restriktiv entschieden wird“, sagt er. „Früher wurde noch vom humanitären Bleiberecht Gebrauch gemacht, jetzt ist das ganz, ganz selten. Meiner Meinung nach hat das politische Gründe.“ In Waidhofen hätten zuletzt etliche Familien einen negativen Asylbescheid bekommen, berichtet Schauer, und das, obwohl sie nicht mehr in ihre Heimat zurückkönnen, weil sie dort nachweislich verfolgt werden.

„Diese Familien, die oft drei bis vier Jahre schon in Österreich leben, gut integriert sind, die Deutsch gelernt haben und deren Kinder hier in die Schule gehen, fallen aus jeglicher Unterstützung raus“, führt Schauer aus. „Das heißt, sie bekommen keine Grundsicherung mehr und sind auch nicht krankenversichert. Für viele ist das derzeit eine völlig unsichere Lebenssituation. Sie haben nichts, aber dürfen auch nicht arbeiten.“

Demonstration für ein humanitäres Bleiberecht

Die restriktive Abschiebepolitik der Bundesregierung stößt vielen Waidhofnern sauer auf. Eine Gruppe von Bürgern hat sich deswegen nun zusammengetan, um öffentlich dagegen aufzutreten. Einer der Initiatoren ist Norbert Hummer, der mit seinem LernNetzWerk und als Fußballtrainer auch mehrere Kinder aus Asylwerber-Familien betreut. „Es wird immer undurchsichtiger, wie ein negativer Asylbescheid zustande kommt“, sagt Hummer. „Ob jemand gut integriert ist, wird da nicht nachgefragt. Wir wollen uns gegen derartige Grauslichkeiten aussprechen und treten dafür ein, dass das humanitäre Bleiberecht öfter angewendet wird.“

Am Donnerstag, 22. November, wird dieses Bürgerkomitee nun die erste Aktion setzen. Unter dem Titel „Waid-a-hoffen“ wird zur Demonstration für ein humanitäres Bleiberecht geladen. Los geht es um 18 Uhr am Freisingerberg vor dem Waidhofner Rathaus.