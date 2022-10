Feierliche Töne zum Abschied von Anita Auer

Am vorvergangenen Freitag fand im Bundesrealgymnasium die feierliche Verabschiedung von Anita Auer in den Ruhestand statt.

Dank und Wertschätzung für die Pädagogin brachten unter anderem Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bildungsdirektor Johann Heuras in ihren Reden zum Ausdruck. Ein stimmgewaltiges Chorensemble aus Schülern, Absolventen und Lehrern unter der Leitung von Marlene Gram umrahmte die Verabschiedung der ehemaligen Chorleiterin musikalisch. Ein Streichquartett, bei dem auch der Nationalratspräsident am Cello mitwirkte, unterstrich die feierliche Note des Festakts.

Anita Auer unterrichtete seit 1997 Musikerziehung und Englisch am BRG und war in beiden Fächern Betreuungslehrerin für das Schul- und Unterrichtspraktikum.

Als Kustodin für Musikerziehung förderte Auer die Zusammenarbeit der Fachkolleginnen und -kollegen und trug zum hohen Stellenwert der Musikerziehung an der Schule bei. Zusätzlich baute sie den Schulchor auf. Dieser trat unter ihrer Leitung bei unzähligen Schul- und öffentlichen Veranstaltungen auf. Durch ihr Engagement ermöglichte Auer außerdem große musikalische Projekte wie die Aufführung des Musicals „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“ oder „Wir feiern 333 Jahre J. S. Bach“.

Als Anglistin stellte sie ihr Organisationstalent bei Sprachreisen und anderen Schulveranstaltungen unter Beweis.

Für zahlreiche Verdienste, wie die Organisation des Schüleraustauschs mit der Partnerschule in Nevada oder ihr Engagement im Bereich „Deutschunterricht für Flüchtlinge“ im Schuljahr 15/16, sprach die Bildungsdirektion Anita Auer Dank und Anerkennung aus.

Die gesamte Schulgemeinschaft wünschte für den neuen Lebensabschnitt alles Gute, Glück und Gesundheit.

