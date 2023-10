Feierlicher Erntedank in Konradsheim

Am Sonntag, 1. Oktober, feierte die Pfarrgemeinde Konradsheim unter großer Anteilnahme der Bevölkerung das Erntedankfest. Moderator Martin Talnagi segnete beim Marterl am Prozessionsweg in der herrlichen Morgenstimmung die Erntekrone und Erntegaben. Die Trachtenmusikkapelle führte die Prozession in die Kirche.

Die Musikanten der Trachtenmusikkapelle spielten am Dorfplatz für die zahlreichen Gäste auch mit spektakulären Einlagen auf. Foto: Pfarre Konradsheim

Hier erfreute ein Bläserensemble die Gottesdienstgemeinde mit den Klängen der „Pöhamer Musikantenmesse“ von Mathias Rauch. Am Ende der Feier stellte sich mit Andreas Garstenauer der neue Religionslehrer der Bevölkerung vor. Die Spenden des heurigen Erntedankopfers kommen zwei Familien der Region zugute, welche bei Unfällen die Väter verloren haben.

Am Kirchenvorplatz verwöhnte die Bauernschaft alle Gäste mit Getränken und fein zubereiteten Speisen. Unter der lauen Herbstsonne und zu den Klängen der Trachtenmusikkapelle unterhielten sich alle prächtig und genossen das schöne Fest.

Ein großes Dankeschön der Vereine ging an Klaus Wagner für seine Hausmeistertätigkeit im haus.konradsheim: Anton Lueger, Andrea Lueger, Klaus Wagner, Martin Talnagi, Fritz Kern, Roswitha Bramauer (1. Reihe, von links), Christoph Hirtenlehner, Rosi Hornbachner, Konrad Schweighuber, Leopoldine Hirtenlehner (2. Reihe, von links), Anton Lueger, Valentina Ritt, Michael Lueger und Elias Hochstrasser (3. Reihe, von links). Foto: Pfarre Konradsheim

Die Vereine des Dorfes nutzten die Gelegenheit, um sich bei Klaus Wagner offiziell für seine zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Hausmeister im haus.konradsheim mit einem Geschenkkorb zu bedanken.