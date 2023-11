Feierliches Allerheiligenfest in Konradsheim bewegte

Der Seniorenchor unter der Leitung von Josef Ritt umrahmte heuer den Allerheiligengottesdienst in Konradsheim. Moderator Martin Talnagi zelebrierte die heilige Messe.

Bei mildem Herbstwetter versammelten sich danach sehr viele zum Gedenken an die Opfer der Kriege und Gewalt am Kirchenvorplatz. Gemeinderat Leopold Brenn und Konrad Schweighuber legten am Kriegerdenkmal den Kranz zu Ehren der dort namentlich genannten Opfer der beiden Weltkriege nieder. Die Trachtenmusikkapelle umrahmte die Feier mit ihren festlichen Klängen.

Bürgermeister Krammer rief in seiner Rede zum Konflikt im Nahen Osten zur Dialogbereitschaft auf und er appellierte, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Foto: Pfarre Konradsheim

Bürgermeister Werner Krammer fokussierte in seiner Rede auf die aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten. Drei Aspekte sprach er als zentral an: die klare Verurteilung der entsetzlichen Terrorakte, wie es alle Parteien im Österreichischen Parlament getan haben, die Thematisierung des Leides der palästinensischen Bevölkerung und das entschiedene Auftreten gegen jeden Antisemitismus. Er sprach sich dafür aus, Gesprächskanäle offen zu halten, auch in Österreich zwischen den Religionsgemeinschaften und der Regierung. „Heute gedenken wir derer, die Opfer von Krieg und Gewalt wurden, weil es keine gelungenen Dialoge gab und daher Konflikte in zerstörerischen Kriegen mündeten. Halten wir voller Demut eine wichtige Tugend der Hoffnung hoch. Die dürfen wir nie aufgeben!“, lauteten die ernsten und mahnenden Worte des Bürgermeisters.

Die Trachtenmusikkapelle führte anschließend die Prozession zum Friedhof an. Moderator Martin Talnagi segnete die Gräber, und die Dorfbevölkerung wie auch die Gäste von auswärts gedachten am Friedhof ihrer Angehörigen.