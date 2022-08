Ferienprogramm garantiert Sommer ohne Langeweile

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

„Ferien Aktiv“ heißt es auch diesen Sommer wieder für zahlreiche Kinder und Jugendliche in Waidhofen.

Begonnen wurde Anfang Juli beim Angeln am Ybbsufer. Der Arbeiter-Fischerei-Verein Waidhofen zeigte den Nachwuchsfischerinnen und -fischern das Angeln.

Gemeinsam mit Förster Georg Brenn ging es auf eine Entdeckungsreise durch den Generationenpark am Buchenberg. Die Kinder bekamen die Möglichkeit, unterschiedliche Spuren zu lesen, und erfuhren Spannendes über die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Weiter ging es zur Waidhofner Feuerwehr, wo die Kinder die Gelegenheit hatten, in die Welt der Florianis einzutauchen und spielerisch zu lernen, was ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau alles wissen muss. Bei Familie Hochbichler in Vordereck konnten die Kids ihre eigene Geschicklichkeit beim Umgang mit dem Feuerwehrschlauch testen oder mit der großen Drehleiter in 30 Meter Höhe entschwinden.

Auch die Waidhofner Wasserrettung bot einen tollen Vormittag voller Spaß und Action an. Im Parkbad schlüpften die Kinder in die Rolle der Rettungsschwimmer. Den krönenden Abschluss bildete eine Fahrt mit dem Wasserscooter.

