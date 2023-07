Ferienprogramm im und am Wasser

„Ferien Aktiv“ heißt es auch diesen Sommer wieder für zahlreiche Kinder und Jugendliche in Waidhofen an der Ybbs. Begonnen wurde Anfang Juli beim Angeln am Ybbsufer. Jedes Jahr organisiert der Arbeiter-Fischerei-Verein (VÖAFV) Waidhofen den Ferienprogrammpunkt Fischen und zeigt den kleinsten Waidhofnerinnen und Waidhofnern das Angeln.

Stadtrat Wolfgang Durst, Verena Muttenthaler, Karin Rauchegger, Amelie Zamarin, Hannes Lerchbaumer, Martina Durstberger, Sandra Lagler, Michael Pöchhacker, Roger Artner, Lisa Enöckl, Antonia Michels und Wasserretungs-Abschnittsleiter Martin Lagler mit den Ferien-Aktiv-Kids. Foto: Stadt WaidhofenYbbs

Auch die Waidhofner Wasserrettung war dieses Jahr wieder aktiv. Im Parkbad lernten die Kinder, wie es ist, ein Rettungsschwimmer zu sein. Trotz bewölktem Himmel hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß und Motivation. Sie lernten nicht nur vieles über die Taucherausrüstung, sondern auch über das Schwimmen und Tauchen mit einem Wasserscooter. Außerdem konnten die Kids Gewichte aus dem tiefen Wasser tauchen. Für einen gelungenen Abschluss sorgte die Wasserrutsche, die den Kindern viel Freude bereitete.