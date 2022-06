Feuerwehr-Großeinsatz bei Wirtschaftspark .

Um 3.43 Uhr wurden am Freitag die Feuerwehren zu einem Brand in einem Industriegebiet in Waidhofen/Ybbs alarmiert. Laut Einsatzleiter Michael Höritzauer von der FF Waidhofen sah man bereits bei der Anfahrt Flammen aus dem Dach herausschlagen.