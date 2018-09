„Es war am 24. Juni im Jahr 1888, als gleich mehrere Brände gleichzeitig wüteten. Das war Anlass genug für die Gründerväter eine eigene Feuerwehr in Zell ins Leben zu rufen“, erzählte Kommandant Josef Rauchegger bei der großen Feier anlässlich des 130-jährigen Bestandsjubiläums der Feuerwehr Zell im Zeughaus über deren Geburtsstunde.

Zuvor feierte man in der Pfarrkirche Zell einen Gedenkgottesdienst, den Pfarrer Reinhard Kittl zelebrierte. Die Stadtmusikkapelle Waidhofen gestaltete den Gottesdienst und umrahmte die Feier musikalisch. Nach der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste zeichnete Kommandant Rauchegger ein Bild der Feuerwehr Zell, das sich über die Jahre grundlegend geändert hat: „Ging es früher ausschließlich um die Brandbekämpfung, so sind heute Einsätze bei Verkehrs- und Chemieunfällen sowie bei Hochwasser und Sturmereignissen an der Tagesordnung. Außerdem ist der vorbeugende Brandschutz für uns sehr wichtig.“

49 FF-Mitglieder in ständiger Einsatzbereitschaft

Zählte der Ortsteil Zell vor 130 Jahren nur 700 Personen, so betreut man heute ein Gebiet mit 3.500 Einwohnern. „Mit der Einwohnerzahl steigt das Gefahrenpotenzial. Außerdem haben wir auch Verantwortung für den Buchenbergtunnel übernommen“, erklärt Kommandant Rauchegger, „darum müssen wir nicht nur die Ausrüstung ständig am neuesten Stand halten, sondern auch die Ausbildung unserer Mitglieder.“ Heute sind 49 Mitglieder der Feuerwehr Zell für den Bereich Zell-Markt und Zell Arzberg in ständiger Einsatzbereitschaft.

Vizebürgermeister Mario Wührer sieht die Feuerwehr Zell als Vorbild für die Jugend. Er dankte für das Engagement und die Zusammenarbeit mit anderen Wehren. „Doch die ganze Technik hilft nichts, wenn es keine Menschen gibt, die sie bedienen möchten“, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber in seiner Rede.

Er sprach über die Freiwilligkeit und die gute Kameradschaft untereinander.

Ein Thema, das auch der Landtagsabgeordnete Anton Kasser anschnitt: „Es hat sich viel getan. Umso wichtiger ist es, am Puls der Zeit zu bleiben.“ Er sprach auch davon, dass viele Länder die Effizienz der österreichischen Feuerwehr bewundern würden. In vielen europäischen Ländern gibt es pro 1.000 Einwohnern gerade einmal einen Feuerwehrmann, in Niederösterreich dagegen sind es 25.