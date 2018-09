Bis 2022 soll der Zukunfts-Campus auf der Zell Realität werden und am einstigen Areal der Firma Bene die Bereiche Wohnen, Arbeit, Technologie, Forschung, Bildung und Freizeit miteinander verknüpfen. Derzeit ist ein Architekturwettbewerb in Vorbereitung.

Einst befand sich am Standort das Stammwerk des Waidhofner Büromöbelherstellers. Seit rund 20 Jahren steht die in den 50er-Jahren errichtete Bene-Fabrik allerdings leer.

Mit „Die Fabrik – Zukunft einer Ruine“ widmet sich nun ein Dokumentarfilm den verlassenen Gemäuern. Darin wird der mächtige Gebäudekomplex filmisch vermessen und seine Geschichte skizziert. Anhand von Interviews wird der Frage nachgegangen, welcher Wert und welche Symbolkraft von so einem Bauwerk ausgehen können.

Zu Wort kommen der ehemalige Firmenchef Manfred Bene ebenso wie die Architekten Helmut und Peter Schrey, Wojciech Czaja, Franz Sam und Maria Schneider oder Bürgermeister Werner Krammer. So entspinnt sich anhand des alten Fabriksgebäudes in 47 Minuten eine Dokumentation des gesellschaftlichen Wandels, die Fragen über die Perspektiven unserer Lebens- und Arbeitswelt aufwirft. Auch Sehenswürdigkeiten wie der Sonntagberg oder Tourismusmagnete wie der Ybbstalradweg werden entsprechend ins Bild gerückt. Dazwischen stellt die Waidhofner Volksbühne Büroszenen von einst humoristisch nach.

Katharina Stemberger führt durch Film

Regie führte Fabian Eder. Seine Frau, Schauspielerin Katharina Stemberger, führt mittels Voiceover durch den Film. Finanziell ermöglicht wurde das Projekt vom Land NÖ, der Wohnbaugenossenschaft Alpenland, welche das Areal 2015 erworben hat, der Firma Bene und der Stadt Waidhofen. Für die Beteiligung der Stadt mit 14.400 Euro an dem Filmprojekt gab es im Vorfeld keine ungeteilte Zustimmung. UWG, Grüne, FPÖ, Liste FUFU und Teile der SPÖ sprachen sich im Gemeinderat dagegen aus.

Am Dienstag der Vorwoche wurde „Die Fabrik – Zukunft einer Ruine“ in der alten Fabrik der Öffentlichkeit präsentiert. „Zukunft ist hier und jetzt – an diesem Ort, der beschreibt, wie in der Vergangenheit gearbeitet wurde, der Kraft spüren lässt und der das Stadtbild so entscheidend prägt“, sagte Bürgermeister Werner Krammer.

Weitere Vorführungen des Films sind seitens der Stadt derzeit keine geplant. Wo der Film noch zu sehen sei, könne man derzeit nicht sagen, heißt es aus dem Magistrat. Man warte da noch auf weitere Informationen der Produktionsfirma Backyard.