Am 18. und 25. August gehen mit der Tragikomödie „Waren einmal Revoluzzer“ und der Literaturverfilmung „Ein bisschen bleiben wir noch“ zwei Vorpremieren österreichischer Filme beim Schlosshofkino Waidhofen über die Bühne. Der Verein Filmzuckerl freut sich, die Filmteams beider Filme zu diesen beiden Vorstellungen in Waidhofen begrüßen zu dürfen. Am 18. August werden Regisseurin Johanna Moder und Schauspieler Manuel Rubey und am 25. August Regisseur Arash T. Riahi und die jungen Darsteller Leopold Pallua, Rosa Zant und Anna Fenderl dem Publikum nach den Vorführungen bei Filmgesprächen Rede und Antwort stehen.