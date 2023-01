Filmzuckerl: Coming of Age am Land

Am Mittwoch, 25., und am Donnerstag, 26. Jänner, startet der Verein Filmzuckerl mit dem österreichischen Spielfilm „Breaking The Ice“ in der Filmbühne Waidhofen ins Jahr 2023. Der Film folgt Eishockeyspielerin Mira, die als Kapitänin des Eishockeyteams „Dragons“ ihrer sportlichen Leidenschaft frönt. Als ihr Bruder Paul plötzlich wieder in ihr Leben tritt, lässt sich Mira mitziehen in sein buntes Chaos. Sie findet Gefallen am lustvollen Spiel mit den Geschlechteridentitäten und vor allem auch an ihrer neuen Teamkollegin Theresa. Regisseurin Clara Stern erzählt mit „Breaking The Ice“ eine mitreißende queere Coming-Of-Age-Geschichte. Mit dabei der gebürtige Sonntagberger Jungschauspieler Tobias Resch.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.